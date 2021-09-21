Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 21.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 21.09.2021 Терористи і клоуни: як Путін із бункера «оновив» думу? Російські ліберали — не друзі українцям Хто і як контролюватиме українських олігархів? В Одесі ліфт ледь не вбив матір з дітьми! Нова хвиля коронавірусу: Україна приречена? Як Трамп ледь не розорив компанію з виробництва подушок? Чому жінки хочуть працювати в таксі? Чому марокканські чоловіки називають своїх коханих «моя печінка»? Шерон Стоун у купальнику [read_more_news]