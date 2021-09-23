Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 23.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 23.09.2021 Європа і Cша стануть ворогами, а Китай захопить світ? Як Китай допоміг Путіну з Північним потоком-2? Хто керував замахом на Скрипалів? Куди їздить на заробітки ПВК Вагнера? Обережно! У Львові сипляться старі будинки Неймовірна історія мільйонера-прибиральника Шопочьом: як вибрати продукти для суші? Де в Індонезії поїсти борщ? Алісса Мілано показала розкішне декольте [read_more_news]