Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 13.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 13.08.2021 Хто з українців втратить роботу? Кадиров чи Путін: хто замовив вбивство у берліні? Новий штам коронавірусу "йота" смертоносніший за інші?! Україна запровадить нові санкції проти Лукашенка? Новий прессекретар Зеленського розповів про особисту співбесіду з президентом ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Як сплатити податок на нерухомість, якщо не прийшла квитанція? LIDL: у чому секрет найпопулярнішої мережі супермаркетів Європи? Як заощадити на відпочинку у Хорватії? Касові збори «Форсажу» – майже 6 млрд доларів?! Сергій Притула показав тату [read_more_news]