Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 17.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 17.09.2021 Ізраїльський “залізний купол” захистить Україну від Росії? Коронахайтек: вчені вигадали, як загнати коронавірус у пастку! Які помилки Росії – на користь Україні? 33 за 3: міністр Резніков розповів, як Україні стати успішною! ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Коронавірус – з нами назавжди? Як Трамп ледь не розорив компанію з виробництва подушок? Чому візажисти майже не користуються косметикою? Як організувати неймовірну подорож в Іспанію? Чому Джей Ло не взяли у фільм «Гладіатор»? Леді Гага показала свою маму [read_more_news]