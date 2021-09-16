Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 16.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.09.2021 Квартира за біткоін: в Україні легалізували криптовалюту? Як вигнати Путіна з Білорусі? Горілка подорожчає? Навіщо США вивели озброєння із Саудівської Аравії? В Україні масовий витік персональних даних: чим це загрожує кожному з нас? Яка трагедія сталася в готелі Hyatt? Шопочьом: отруйні солодощі Чому в Таїланді не продають алкоголь з 14.00 до 17.00? Даша Астаф'єва у спідньому Чому Сара Джесіка Паркер ненавидить подругу по серіалу? [read_more_news]