Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 15.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 15.09.2021 Новий опалювальний сезон: платіжки ціною золота? "Північний потік-2" добудували: Європа — у "газовій камері" Путіна? Як Росія краде голоси Донбасу? Чому "вибори" в думу РФ пройдуть без міжнародних спостерігачів? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? У водіїв напідпитку забиратимуть авто? Як двієчник і злочинець злітав у космос раніше за Ілона Маска? #Шопочьом: чи є в Україні справжній чай? Меган Фокс у прозорій сукні Смертельна швидкість [read_more_news]