Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 14.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 14.09.2021 11/09: які нові дані про теракт розсекретила влада США? Лукашенко розмістить ракети Путіна на кордоні з Україною? Які реформи необхідні Україні? Федір Лапій: уся правда про вакини від коронавірусу! Чому і як у кімнаті жахів дитину вдарили електрошокером? Коронавірус зрештою добрався до дітей? Як Ілон Маск позбувся засновників Tesla? Чому корейці не купують квартири? Брітні Спірс виходить заміж втретє? Смертельна швидкість [read_more_news]