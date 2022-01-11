Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 11.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.01.2022 Втрачений Казахстан: чи є життя після протесту? «Збирайте манатки!»: куди Москву заведе хамство й агресія? Про що сперечатимуться в Україні у 2022? Степан Бандера особисто очолював УПА? Шахрайська схема у “BlaВlaСar”: на що звертати увагу пасажирам? Плюс один: що відомо про новий штам коронавірусу "Дельтакрон"? Що спільного між коровою та штучним інтелектом? Скільки насправді заробляють програмісти? Що таке льодові дороги і як ними їздити? Настя Каменських у бікіні Наталі Вуд вбив власний чоловік? [read_more_news]