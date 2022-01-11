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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 11.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.01.2022 Втрачений Казахстан: чи є життя після протесту? «Збирайте манатки!»: куди Москву заведе хамство й агресія? Про що сперечатимуться в Україні у 2022? Степан Бандера особисто очолював УПА? Шахрайська схема у “BlaВlaСar”: на що звертати увагу пасажирам? Плюс один: що відомо про новий штам коронавірусу "Дельтакрон"? Що спільного між коровою та штучним інтелектом? Скільки насправді заробляють програмісти? Що таке льодові дороги і як ними їздити? Настя Каменських у бікіні Наталі Вуд вбив власний чоловік? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 11.01.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.01.2022

Втрачений Казахстан: чи є життя після протесту?

«Збирайте манатки!»: куди Москву заведе хамство й агресія?

Про що сперечатимуться в Україні у 2022?

Степан Бандера особисто очолював УПА?

Шахрайська схема у “BlaВlaСar”: на що звертати увагу пасажирам?

Плюс один: що відомо про новий штам коронавірусу “Дельтакрон”?

Що спільного між коровою та штучним інтелектом?

Скільки насправді заробляють програмісти?

Що таке льодові дороги і як ними їздити?

Настя Каменських у бікіні

Наталі Вуд вбив власний чоловік?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 11.01.2022 / 11.01.2022 10:18
11.01.2022 10:18

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