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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 10.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 10.11.2021 Україна отримає революційні ліки проти коронавірусу? Навіщо Путін атакує НАТО і ЄС руками Лукашенка? Як саме Росія маніпулюватиме Німеччиною? Навіщо Путін підтримує боснійських сербів-сепаратистів? Чим Разумков не вгодив Зеленському? Навіщо Путін натравлює на Україну наших сусідів? Як у США з'явився телеканал «Сифіліс»? Як перевірити якість пального? #Шопочьом: безпечна шаурма - міф чи реальність? Ліза Глінська: уся правда про солодке! Леся Нікітюк знайшла діамант у супі? У чому секрет Кайлі Міноуг? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 10.11.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 10.11.2021

Україна отримає революційні ліки проти коронавірусу?

Навіщо Путін атакує НАТО і ЄС руками Лукашенка?

Як саме Росія маніпулюватиме Німеччиною?

Навіщо Путін підтримує боснійських сербів-сепаратистів?

Чим Разумков не вгодив Зеленському?

Навіщо Путін натравлює на Україну наших сусідів?

Як у США з’явився телеканал «Сифіліс»?

Як перевірити якість пального?

#Шопочьом: безпечна шаурма – міф чи реальність?

Ліза Глінська: уся правда про солодке!

Леся Нікітюк знайшла діамант у супі?

У чому секрет Кайлі Міноуг?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 10.11.2021 / 10.11.2021 10:20
10.11.2021 10:20

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