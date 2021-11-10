Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 10.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 10.11.2021 Україна отримає революційні ліки проти коронавірусу? Навіщо Путін атакує НАТО і ЄС руками Лукашенка? Як саме Росія маніпулюватиме Німеччиною? Навіщо Путін підтримує боснійських сербів-сепаратистів? Чим Разумков не вгодив Зеленському? Навіщо Путін натравлює на Україну наших сусідів? Як у США з'явився телеканал «Сифіліс»? Як перевірити якість пального? #Шопочьом: безпечна шаурма - міф чи реальність? Ліза Глінська: уся правда про солодке! Леся Нікітюк знайшла діамант у супі? У чому секрет Кайлі Міноуг? [read_more_news]