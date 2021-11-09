Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 09.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 09.11.2021 Як війна змінила українську армію? США пригрозили Росії через Україну? Як політики використовують пандемію заради рейтингів? Нормандський формат зайшов у глухий кут? У Києві жорстоко побили таксиста за прохання вдягнути маску Професорка Амосова розповіла, що не так із медициною в Україні Як студенти заробили мільйони на піці? Де в Єгипті купити алкоголь? Чому Надю Дорофєєву госпіталізували у Єгипті? [read_more_news]