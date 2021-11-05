Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 05.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 05.11.2021 Річниця президентства Байдена: що змінилось для України? Україна стане членом НАТО до 2030 року? “Антитіло-вбивця”: кінець пандемії COVID-19 близько?! Як Путін приручив російський рок? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Серпом по міфам: ЄС слабшає і скоро розвалиться? Насправді Google не існує з 2015 року?! Дизайнер Олексій Залевський про смаки українців у моді Як Том Круз написав ім’я Кеті Голмс на верхівці «Бурдж Халіфа»? Чи хоче Олег Скрипка звання «Заслуженого артиста України»? Із ким Кім Кардашян пішла на побачення? [read_more_news]