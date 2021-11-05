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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 05.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 05.11.2021 Річниця президентства Байдена: що змінилось для України? Україна стане членом НАТО до 2030 року? “Антитіло-вбивця”: кінець пандемії COVID-19 близько?! Як Путін приручив російський рок? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Серпом по міфам: ЄС слабшає і скоро розвалиться? Насправді Google не існує з 2015 року?! Дизайнер Олексій Залевський про смаки українців у моді Як Том Круз написав ім’я Кеті Голмс на верхівці «Бурдж Халіфа»? Чи хоче Олег Скрипка звання «Заслуженого артиста України»? Із ким Кім Кардашян пішла на побачення? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 05.11.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 05.11.2021

Річниця президентства Байдена: що змінилось для України?

Україна стане членом НАТО до 2030 року?

“Антитіло-вбивця”: кінець пандемії COVID-19 близько?!

Як Путін приручив російський рок?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Серпом по міфам: ЄС слабшає і скоро розвалиться?

Насправді Google не існує з 2015 року?!

Дизайнер Олексій Залевський про смаки українців у моді

Як Том Круз написав ім’я Кеті Голмс на верхівці «Бурдж Халіфа»?

Чи хоче Олег Скрипка звання «Заслуженого артиста України»?

Із ким Кім Кардашян пішла на побачення?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 05.11.2021 / 05.11.2021 10:05
05.11.2021 10:05

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