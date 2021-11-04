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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 04.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 04.11.2021 Путін розв'язав нову війну: чому Захід мовчить? Чим Україна може знищувати ворожі ракети? Російський “Газпром” врятують діряві труби? Як Росія підігріває сепаратизм у Великобританії? Де_декомунізація: як Будьонний вразив жорстокістю навіть Сталіна? Чому Лукашенко прирік білорусів на смерть?! Як колючий дріт врятував американських ковбоїв? Шопочьом: як вибирати молочку? Як вибрати пилосмок? В корейському метро майже неможливо впасти на колію? Оголена Леді Гага [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 04.11.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 04.11.2021

Путін розв’язав нову війну: чому Захід мовчить?

Чим Україна може знищувати ворожі ракети?

Російський “Газпром” врятують діряві труби?

Як Росія підігріває сепаратизм у Великобританії?

Де_декомунізація: як Будьонний вразив жорстокістю навіть Сталіна?

Чому Лукашенко прирік білорусів на смерть?!

Як колючий дріт врятував американських ковбоїв?

Шопочьом: як вибирати молочку?

Як вибрати пилосмок?

В корейському метро майже неможливо впасти на колію?

Оголена Леді Гага

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 04.11.2021 / 04.11.2021 10:05
04.11.2021 10:05

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