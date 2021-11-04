Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 04.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 04.11.2021 Путін розв'язав нову війну: чому Захід мовчить? Чим Україна може знищувати ворожі ракети? Російський “Газпром” врятують діряві труби? Як Росія підігріває сепаратизм у Великобританії? Де_декомунізація: як Будьонний вразив жорстокістю навіть Сталіна? Чому Лукашенко прирік білорусів на смерть?! Як колючий дріт врятував американських ковбоїв? Шопочьом: як вибирати молочку? Як вибрати пилосмок? В корейському метро майже неможливо впасти на колію? Оголена Леді Гага [read_more_news]