Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 02.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 02.11.2021 Чому Путін залишив росіян без мандарин на Новий рік? Путін стягує війська до кордонів України: велика війна близько? Екватор Зеленського ДЕ_ДЕКОМУНІЗАЦІЯ: ким насправді був Чапаєв? 33 за 3: як каратимуть за підробку COVID-сертифікатів? У чому секрет Моршина? Liquid Paper: коректор за 47 мільйонів доларів! Як не можна лікувати дитину? Чому в Естонії немає «дня тиші» перед виборами? Як вибрати пилосмок? Джулія Робертс “купувала” чоловіків? Що насправді було між Девідом Духовни та Джилліан Андерсон? [read_more_news]