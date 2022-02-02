Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 02.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 02.02.2022 “Хотят ли русские войны”? Кремлівська дичина: чим зомбують росіян? Росія вже наступає? Навіщо Польща будує стіну з Білоруссю? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? П’ять ознак, що почалась велика війна! Чому в Hermes на емблемі колісниця? Сири та солодощі: неблагородна пліснява та протерміновка атакують магазини Де знімали фільм «Місія нездійсненна»? Єва Лонгорія показала розкішне тіло Чому Різ Уїзерспун ледь не довела чоловіка до алкоголізму? [read_more_news]