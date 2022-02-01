Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 01.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 01.02.2022 Московський свист: чому у Кремлі заперечують існування українців? Війна чи мир: 5 сценаріїв розвитку подій в Україні Про що говорить Харків в очікуванні війни? Кому вигідна війна? Звідки взявся міф про «окраїну»? Чому в наших квартирах холодно?! Як вижити без світла, інтернету та мобільного зв’язку?! Чому мільярдер Воррен Баффетт харчується фаст-фудом? Як чоловік врятував сотні людей від самогубства?! Чому в метро Бангкоку не можна провозити повітряні кульки? Кім Кардашян у бікіні Що насправді вбило зірку «Брудних танців»? [read_more_news]