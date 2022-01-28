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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 28.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 28.01.2022 Чи буде “велика війна”?! Путіна послали усно і письмово: далі - війна?! Чому Олена Фроляк не дивиться телевізор? Де закінчується Росія? Ким насправді був Пилип Орлик? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Про що говорять Київ і Харків в очікуванні війни? Хто і чому вигадав розчинну каву? Що таке “харам” і “халяль”? Чому компанія «LEXUS» заплатила 5 млн доларів творцям фільму «Особлива думка»? Надя Дорофєєва в білизні Чому тенісистка Серена Вільямс ледь не отримала інвалідність?! read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 28.01.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 28.01.2022

Чи буде “велика війна”?!

Путіна послали усно і письмово: далі – війна?!

Чому Олена Фроляк не дивиться телевізор?

Де закінчується Росія?

Ким насправді був Пилип Орлик?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Про що говорять Київ і Харків в очікуванні війни?

Хто і чому вигадав розчинну каву?

Що таке “харам” і “халяль”?

Чому компанія «LEXUS» заплатила 5 млн доларів творцям фільму «Особлива думка»?

Надя Дорофєєва в білизні

Чому тенісистка Серена Вільямс ледь не отримала інвалідність?!

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 28.01.2022 / 28.01.2022 10:05
28.01.2022 10:05

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