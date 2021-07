Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе

Чим закінчилася ревізія київського кафе.

Обід у звичайному кафе у центрі Києва може коштувати вам здоров’я та навіть життя.

Голова Собзу споживачів України Максим Несміянов завітав на кухню столичного закладу та виявив там небезпечні продукти.

Термін зберігання м’яса та риби у кафе закінчився ще у травні.

Деталі перевірки – у відео.

Фото: Unsplash

