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Video: Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе

Чим закінчилася ревізія київського кафе. Обід у звичайному кафе у центрі Києва може коштувати вам здоров'я та навіть життя. Голова Собзу споживачів України Максим Несміянов завітав на кухню столичного закладу та виявив там небезпечні продукти. [read_more_news] Термін зберігання м'яса та риби у кафе закінчився ще у травні. Деталі перевірки – у відео. Нагадаємо, раніше ми писали про треш у шкільних їдальнях. Фото: Unsplash 

Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе
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Чим закінчилася ревізія київського кафе.

Обід у звичайному кафе у центрі Києва може коштувати вам здоров’я та навіть життя.

Голова Собзу споживачів України Максим Несміянов завітав на кухню столичного закладу та виявив там небезпечні продукти.

Також по темі: Нас постійно обважують в кафе та ресторанах. Як захиститись? Чи безпечно ходити в кафе під час пандемії Незвичайні кафе Києва: куди піти за атмосферою?

Термін зберігання м’яса та риби у кафе закінчився ще у травні.

Деталі перевірки – у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про треш у шкільних їдальнях.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе / 31.07.2021 12:15
31.07.2021 12:15

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