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Video: Пожежа між Вільнюсом та Пекіном. Чи готовий ЄС протистояти Китаю у боротьбі за Литву

Великий Китай йде війною проти маленької Литви. Балтійська країна не раз доводила, що здатна не прогинатись під тиском держав-гігантів. Навіть 50 років Радянської окупації не зламав дух литовців. Можливо, саме тому для цього народу слова "свободв, "рівність", "права людини" не прості атрибути демократії. Однак, у світі є ще одна схожа країна — Тайвань. Хоча, Тайвань офіційно і не робив заяв щодо виходу з-під влади КНР, але не схвалює і не підтримує політику Китаю. Нещодавно стався міжнародний скандал. А все через відкриття оцього скромного офісу у Вільнюсі. Це - офіційне представництво Тайваню в Литві. Китай розлючений, і обіцяє розчавити маленьку балтійську країну. [read_more_news] Але що саме так розлютило Пекін? І чому маленька Литва наважилася перечити могутньому Китаю? Дивіться у сюжеті провідного аналітика КостянтинаІгнатчука у рубриці «Ото таке». Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому світу загрожує економічна криза. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Пожежа між Вільнюсом та Пекіном. Чи готовий ЄС протистояти Китаю у боротьбі за Литву
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Великий Китай йде війною проти маленької Литви.

Балтійська країна не раз доводила, що здатна не прогинатись під тиском держав-гігантів.

Навіть 50 років Радянської окупації не зламав дух литовців.

Можливо, саме тому для цього народу слова “свободв, “рівність”, “права людини” не прості атрибути демократії.

Однак, у світі є ще одна схожа країна — Тайвань.

Хоча, Тайвань офіційно і не робив заяв щодо виходу з-під влади КНР, але не схвалює і не підтримує політику Китаю.

Нещодавно стався міжнародний скандал.

А все через відкриття оцього скромного офісу у Вільнюсі.

Це – офіційне представництво Тайваню в Литві.

Китай розлючений, і обіцяє розчавити маленьку балтійську країну.

Також по темі: Китай готується до глобальної кібервійни. Навіщо йому Альянс червоних хакерів Росія та Китай захоплять світ? Яку загрозу для України та світу несе такий союз Литва, Польща та Україна об’єднаються проти російської агресії

Але що саме так розлютило Пекін?

І чому маленька Литва наважилася перечити могутньому Китаю?

Дивіться у сюжеті провідного аналітика КостянтинаІгнатчука у рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому світу загрожує економічна криза.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Пожежа між Вільнюсом та Пекіном. Чи готовий ЄС протистояти Китаю у боротьбі за Литву / 16.12.2021 18:00
16.12.2021 18:00

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