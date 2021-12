Пожежа між Вільнюсом та Пекіном. Чи готовий ЄС протистояти Китаю у боротьбі за Литву

Великий Китай йде війною проти маленької Литви.

Балтійська країна не раз доводила, що здатна не прогинатись під тиском держав-гігантів.

Навіть 50 років Радянської окупації не зламав дух литовців.

Можливо, саме тому для цього народу слова “свободв, “рівність”, “права людини” не прості атрибути демократії.

Однак, у світі є ще одна схожа країна — Тайвань.

Хоча, Тайвань офіційно і не робив заяв щодо виходу з-під влади КНР, але не схвалює і не підтримує політику Китаю.

Нещодавно стався міжнародний скандал.

А все через відкриття оцього скромного офісу у Вільнюсі.

Це – офіційне представництво Тайваню в Литві.

Китай розлючений, і обіцяє розчавити маленьку балтійську країну.

Але що саме так розлютило Пекін?

І чому маленька Литва наважилася перечити могутньому Китаю?

Дивіться у сюжеті провідного аналітика КостянтинаІгнатчука у рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому світу загрожує економічна криза.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.