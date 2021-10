Польща виходить з ЄС? Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем, і чим це закінчиться

У Європі назріває найбільша криза з часів виходу Великобританії з ЄС.

Цього разу воду каламутить Польща.

Минулого тижня Конституційний суд країни ухвалив рішення, що національні закони мають пріоритет над європейськими.

Це напряму суперечить угоді, яку підписала Польща, вступаючи у Європейський Союз.

Проблеми з Польщею у ЄС почались з моменту приходу там до влади націоналістичної партії “Право та справедливість” у 2015 році.

Питань до поляків накопичилось чимало.

Це і ставлення до ЛГБТ-спільноти, і заборона абортів, і наступ на свободу слова тощо.

Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем цього разу?

І які наслідки це матиме для Польщі та Європи загалом?

