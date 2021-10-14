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Video: Польща виходить з ЄС? Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем, і чим це закінчиться

У Європі назріває найбільша криза з часів виходу Великобританії з ЄС. Цього разу воду каламутить Польща. Минулого тижня Конституційний суд країни ухвалив рішення, що національні закони мають пріоритет над європейськими. Це напряму суперечить угоді, яку підписала Польща, вступаючи у Європейський Союз. [read_more_news] Проблеми з Польщею у ЄС почались з моменту приходу там до влади націоналістичної партії "Право та справедливість" у 2015 році. Питань до поляків накопичилось чимало. Це і ставлення до ЛГБТ-спільноти, і заборона абортів, і наступ на свободу слова тощо. Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем цього разу? І які наслідки це матиме для Польщі та Європи загалом? Дивіться у авторській рубриці Костянтина Ігнатчука "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує емігрантів на Європу. Фото: Andrzej Duda, Unsplash

Польща виходить з ЄС? Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем, і чим це закінчиться
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У Європі назріває найбільша криза з часів виходу Великобританії з ЄС.

Цього разу воду каламутить Польща.

Минулого тижня Конституційний суд країни ухвалив рішення, що національні закони мають пріоритет над європейськими.

Це напряму суперечить угоді, яку підписала Польща, вступаючи у Європейський Союз.

Також по темі: Німеччина після Меркель. Експерти розвінчали головні міфи про канцлерку та її наступників Саміт Україна-ЄС: що підписали і яких змін очікувати українцям Нове дно в історії дипломатії? Як Медведєв вилив злість на Україну в статті

Проблеми з Польщею у ЄС почались з моменту приходу там до влади націоналістичної партії “Право та справедливість” у 2015 році.

Питань до поляків накопичилось чимало.

Це і ставлення до ЛГБТ-спільноти, і заборона абортів, і наступ на свободу слова тощо.

Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем цього разу?

І які наслідки це матиме для Польщі та Європи загалом?

Дивіться у авторській рубриці Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує емігрантів на Європу.

Фото: Andrzej Duda, Unsplash

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ICTV / Ранок / Польща виходить з ЄС? Чому Варшава пішла на конфронтацію з Брюсселем, і чим це закінчиться / 14.10.2021 12:10
14.10.2021 12:10

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