Податок на землю в Україні: кому і скільки доведеться заплатити

Кого торкнеться податок на землю.

Щороку до кінця серпня українці мусять сплатити так званий земельний податок.

Він поширюється на землекористувачів, власників земельних ділянок та паїв.

Оподатковуються земельні ділянки, які перебувають як у власності, так і у постійному користуванні.

Скільки необхідно сплатити за землю?

І як каратимуть тих, хто вирішить ухилитися?

Усі подробиці — в сюжеті Ксенії Богуславської.

