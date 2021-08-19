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Податок на землю в Україні: кому і скільки доведеться заплатити
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Кого торкнеться податок на землю. 

Щороку до кінця серпня українці мусять сплатити так званий земельний податок.

Він поширюється на землекористувачів, власників земельних ділянок та паїв.

Оподатковуються земельні ділянки, які перебувають як у власності, так і у постійному користуванні.

Також по темі: Українців змусять декларувати доходи? Що таке податкова амністія і як вона працює По два гектари кожному українцю? Хто і як може безкоштовно отримати землю Податок на нерухомість: як оплатити, якщо квитанція не надійшла

Скільки необхідно сплатити за землю?

І як каратимуть тих, хто вирішить ухилитися?

Усі подробиці — в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому нерухомість може подорожчати вдвічі.

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ICTV / Ранок / Податок на землю в Україні: кому і скільки доведеться заплатити / 19.08.2021 13:00
19.08.2021 13:00

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