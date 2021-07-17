Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР

Video: Pfizer хотів купити AstraZeneca? Як компанія стала фармацевтичним гігантом

Історія компанії AstraZeneca. Нині у всіх на слуху швецько-британська компанія AstraZeneca через її вакцину проти коронавірусу. Компанію вважають одним із найвпливовіших фармацевтичних підприємств світу. [read_more_news] Та чи знали ви, що окрім лікарських засобів, колись Astra займалася виробництвом продуктів харчування та побутової хімії? Чому інший відомий фармацевтичний гігант Pfizer понад усе мріяв придбати компанію? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали про постковідний синдром. Фото: Unsplash

Pfizer хотів купити AstraZeneca? Як компанія стала фармацевтичним гігантом
0 Коментувати

Історія компанії AstraZeneca.

Нині у всіх на слуху швецько-британська компанія AstraZeneca через її вакцину проти коронавірусу.

Компанію вважають одним із найвпливовіших фармацевтичних підприємств світу.

Також по темі: AstraZeneca + Pfizer. Різні вакцини від коронавірусу можна комбінувати? Вже не тільки "Спутнік". Як Росія штампує вакцини від коронавірусу Спрей, сироп і пластир. Підбірка незвичайних вакцин від коронавірусу

Та чи знали ви, що окрім лікарських засобів, колись Astra займалася виробництвом продуктів харчування та побутової хімії?

Чому інший відомий фармацевтичний гігант Pfizer понад усе мріяв придбати компанію?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про постковідний синдром.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Pfizer хотів купити AstraZeneca? Як компанія стала фармацевтичним гігантом / 17.07.2021 17:25
17.07.2021 17:25

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send