Pfizer хотів купити AstraZeneca? Як компанія стала фармацевтичним гігантом

Історія компанії AstraZeneca.

Нині у всіх на слуху швецько-британська компанія AstraZeneca через її вакцину проти коронавірусу.

Компанію вважають одним із найвпливовіших фармацевтичних підприємств світу.

Та чи знали ви, що окрім лікарських засобів, колись Astra займалася виробництвом продуктів харчування та побутової хімії?

Чому інший відомий фармацевтичний гігант Pfizer понад усе мріяв придбати компанію?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

