Остаточний розрив. Як Зеленський планує завершити війну з Росією

Як Зеленський планує завершити війну з Росією.

Володимир Зеленський призначив нових командувачів Повітряних сил та Десантно-

штурмових військ Збройних Сил України.

На керівні посади в українському війську заступають бойові офіцери – генерал-майор Микола Олещук та полковник Максим Миргородський.

А кількома днями раніше президент дав інтерв’ю державномутелеканалу, який мовить на окуповані Росією території.

Зеленський зокрема, звернувся до українців, які мешкають в ОРДЛО та Криму.

Про ключові меседжі та бачення Банкової шляхів завершення війни з Росією – дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна.

Фото: Офіс Президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.