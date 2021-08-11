УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Остаточний розрив. Як Зеленський планує завершити війну з Росією

Як Зеленський планує завершити війну з Росією. Володимир Зеленський призначив нових командувачів Повітряних сил та Десантно- штурмових військ Збройних Сил України. На керівні посади в українському війську заступають бойові офіцери – генерал-майор Микола Олещук та полковник Максим Миргородський. А кількома днями раніше президент дав інтерв’ю державномутелеканалу, який мовить на окуповані Росією території. [read_more_news] Зеленський зокрема, звернувся до українців, які мешкають в ОРДЛО та Криму. Про ключові меседжі та бачення Банкової шляхів завершення війни з Росією – дивіться в сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна. Фото: Офіс Президента України 

Остаточний розрив. Як Зеленський планує завершити війну з Росією
0 Коментувати

Як Зеленський планує завершити війну з Росією.

Володимир Зеленський призначив нових командувачів Повітряних сил та Десантно-
штурмових військ Збройних Сил України.

На керівні посади в українському війську заступають бойові офіцери – генерал-майор Микола Олещук та полковник Максим Миргородський.

А кількома днями раніше президент дав інтерв’ю державномутелеканалу, який мовить на окуповані Росією території.

Також по темі: В Україні вдарили по олігархах? Закон Зеленського — прорив чи популізм Байден проти Офісу Зеленського? Як один підпис поставив під загрозу цифрові послуги в Україні Чи збирається Мендель іти в президенти? Ексклюзив із екс-прессекретаркою Зеленського

Зеленський зокрема, звернувся до українців, які мешкають в ОРДЛО та Криму.

Про ключові меседжі та бачення Банкової шляхів завершення війни з Росією – дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна.

Фото: Офіс Президента України 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Остаточний розрив. Як Зеленський планує завершити війну з Росією / 11.08.2021 12:40
11.08.2021 12:40

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь