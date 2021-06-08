В Україні вдарили по олігархах? Закон Зеленського — прорив чи популізм

Росія, корупція і олігархи. Саме так Держсекретар США Ентоні Блінкен окреслив головних ворогів України на шляху до реформ і розвитку.
Українська влада дослухалась порад і розпочала з кінця – відкрила полювання на олігархів.
Про нашумілий законопроект, читайте нижче.
Що не так із законопроектом?
Згідно із законопроекту, для того, аби потрапити у перелік олігархів потрібно відповідати трьом із чотирьох критеріїв:
- займатися політикою;
- впливати на медіа;
- бути монополістом у певній галузі;
- мати статок у більш ніж мільйон прожиткових мінімумів
І тут проблеми виростають одна на одній.
1. За словами експертів, критерії важко трактуються, а ще є не конституційними.
Політолог Андрій Смолій каже:
У нас конституція забороняє дискримінувати громадян щодо володіння ЗМІ або активній участі у політичному житті країни. Навіть, якщо це олігархи.
2. Визначати хто є олігархом, а хто ні, буде Рада національної безпеки і оборони згідно із вже згаданими критеріями.
Вона ж і вестиме так званий реєстр «олігархів».
Фахівці впевнені, що це може призвести до вибіркового правосуддя.
Чи чекати змін після прийняття законопроекту?
Звісно, певні незручності для олігархів у разі прийняття закону, таки з’являться. Наприклад:
- буде заборонено фінансувати політичні партії та брати участь у приватизації;
- олігархи будуть змушені подавати декларації:
- якщо вони матимуть контакти з держслужбовцями, то будуть зобов’язані повідомляти їх про своє, так би мовити, членство в реєстрі олігархів;
- Чиновники аналогічно, теж будуть змушені звітуватись про контакти з олігархами.
Та глобально, кажуть експерти, нічого не зміниться.
Директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко каже:
Цей закон має красиву назву, але він не є тим Дамоклівим мечем, який повинен був повиснути над олігархами.
Зрештою, навіть сам секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що президентського закону «про олігархів» буде замало і потрібно вносити зміни до низки інших законів, та навіть писати нові.
Зокрема, йдеться про зміни до антимонопольного законодавства, про політичні партії, та закон про лобізм.
Однак їх поки немає, а коли будуть – невідомо.
Тобто, навіть якщо найближчим часом нардепи таки ухвалять президентський закон про олігархів, і РНБО таврує бізнесменів цим титулом, то для олігархів практичного нічого не зміниться, кажуть експерти.
Чому законопроект приймають саме зараз?
Ще рік тому президент Зеленський зустрічався з українськими олігархами і великими бізнесменами. Нині ж, вони вже не вхожі в Офіс президента.
За словами одного з депутатів фракції «Слуги народу» Данила Гетьманцева: «Проблема олігархату настільки масштабна, що загрожує національні безпеці».
Що ж змінилося?
На думку експертів, справа у рейтингу.
Це ще й однозначно бажання сконцентрувати владу в своїх руках, — каже Андрій Смолій.
В офісі президента так хочуть прийняття законопроекту, що навіть пригрозили винести питання на всеукраїнський референдум, якщо парламентське голосування провалять.Також по темі: Бойовики "ЛДНР" стануть депутатами Держдуми? Хто і навіщо просуває їх у російський парламент
Чи вийде українській владі побороти олігархів, і що для цього потрібно — дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли україньскі суди стануть чесними.
Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України