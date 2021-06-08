В Україні вдарили по олігархах? Закон Зеленського — прорив чи популізм

Росія, корупція і олігархи. Саме так Держсекретар США Ентоні Блінкен окреслив головних ворогів України на шляху до реформ і розвитку.

Українська влада дослухалась порад і розпочала з кінця – відкрила полювання на олігархів.

Про нашумілий законопроект, читайте нижче.

Що не так із законопроектом?

Згідно із законопроекту, для того, аби потрапити у перелік олігархів потрібно відповідати трьом із чотирьох критеріїв:

займатися політикою;

впливати на медіа;

бути монополістом у певній галузі;

мати статок у більш ніж мільйон прожиткових мінімумів

І тут проблеми виростають одна на одній.

1. За словами експертів, критерії важко трактуються, а ще є не конституційними.

Політолог Андрій Смолій каже:

У нас конституція забороняє дискримінувати громадян щодо володіння ЗМІ або активній участі у політичному житті країни. Навіть, якщо це олігархи.

2. Визначати хто є олігархом, а хто ні, буде Рада національної безпеки і оборони згідно із вже згаданими критеріями.

Вона ж і вестиме так званий реєстр «олігархів».

Фахівці впевнені, що це може призвести до вибіркового правосуддя.

Чи чекати змін після прийняття законопроекту?

Звісно, певні незручності для олігархів у разі прийняття закону, таки з’являться. Наприклад:

буде заборонено фінансувати політичні партії та брати участь у приватизації;

олігархи будуть змушені подавати декларації:

якщо вони матимуть контакти з держслужбовцями, то будуть зобов’язані повідомляти їх про своє, так би мовити, членство в реєстрі олігархів;

Чиновники аналогічно, теж будуть змушені звітуватись про контакти з олігархами.

Та глобально, кажуть експерти, нічого не зміниться.

Директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко каже:

Цей закон має красиву назву, але він не є тим Дамоклівим мечем, який повинен був повиснути над олігархами.

Зрештою, навіть сам секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що президентського закону «про олігархів» буде замало і потрібно вносити зміни до низки інших законів, та навіть писати нові.

Зокрема, йдеться про зміни до антимонопольного законодавства, про політичні партії, та закон про лобізм.

Однак їх поки немає, а коли будуть – невідомо.

Тобто, навіть якщо найближчим часом нардепи таки ухвалять президентський закон про олігархів, і РНБО таврує бізнесменів цим титулом, то для олігархів практичного нічого не зміниться, кажуть експерти.

Чому законопроект приймають саме зараз?

Ще рік тому президент Зеленський зустрічався з українськими олігархами і великими бізнесменами. Нині ж, вони вже не вхожі в Офіс президента.

За словами одного з депутатів фракції «Слуги народу» Данила Гетьманцева: «Проблема олігархату настільки масштабна, що загрожує національні безпеці».

Що ж змінилося?

На думку експертів, справа у рейтингу.

Це ще й однозначно бажання сконцентрувати владу в своїх руках, — каже Андрій Смолій.

В офісі президента так хочуть прийняття законопроекту, що навіть пригрозили винести питання на всеукраїнський референдум, якщо парламентське голосування провалять.

Чи вийде українській владі побороти олігархів, і що для цього потрібно — дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли україньскі суди стануть чесними.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

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