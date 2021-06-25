Байден проти Офісу Зеленського? Як один підпис поставив під загрозу цифрові послуги в Україні

Джо Байден вимагає звільнення заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова.
Користувач з ім’ям американського президента 17 червня підписав відповідну петицію на сайті президента Зеленського.
Але хіба це можливо?
Адже, основою надання державою онлайн-послуг є ідентифікація громадянина.
Тобто держава має бути на 100% впевнена, що ви це ви.
Що ж трапилось насправді?
То невже справжній Байден проти Татарова?
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав 4 версії того що ж трапилося:
- Варіант, що це спражній Байден — “відкидаємо як фантастичний”;
- У табличку на сайті президента хтось вніс це ім’я — “неприємно, огидно, але не смертельно”;
- Хтось на підробні документи отримав справжній е-підпис Джо Байдена — “оце катастрофа”;
- Ключова державна система ID.gov.ua, яка перевіряє справжність ключів прийняла несправжній ключ за справжній, що теж, за словами експерта, є катастрофою.
Наслідки інциденту
Дійсно, підпис американського лідера – це або дурний жарт, або спроба дискредитувати усю систему подання петицій.
Однак це не найгірше. Історія з начебто «Байденом» поставила під сумнів безпеку усіх електронних послуг в державі.
Зе гірше те, що тепер кожен з нас можете прокинутись без квартири, машини чи будь-якого іншого майна.
Віталій Шабунін каже:
Уявіть, що цей ключ не Джо Байдена, а ваш. І ви прокидаєтесь у квартирі, яку комусь «ВИ» цим підписом подарували.
Причому загроза цілком реальна, кажуть експерти.
За словами ГО “Електронна республіка”, експерта з електронного урядування Євгена Поремчука, в Україні за останні 2 роки розбуяло рейдерство чорних нотаріусів.
Загроза чесності виборів
Вимальовується іще одна велика проблема. В Україні цифровий підпис прирівнюється до фізичного.
І саме його наявність дасть змогу українцям брати участь в так званих онлайн виборах чи референдумах, про які команда Зеленського говорить вже 2 роки і збирається запроваджувати.
Але у такому випадку, наскільки вибори можуть бути чесними?
Адже якщо програма нічого не запідозрила у підписі Джо Байдена, то де гарантія, що на українських онлайн-виборах не голосуватиме Емманюель Макрон і Ангела Меркель?
Віталій Шабунін каже:
ФСБ-шні хакери з очікуванням і тремтінням чекатимуть на онлайн-вибори, чи, не дай Бог, на онлайн-референдум.
То як вийти з цієї проблеми і що буде з самою петицію, яку вже підписало більше 25 тисяч справжніх українців, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові санкції РНБО.
Фото: мережеві ресурси президента РФ, офіційне інтернет-представництво Зеленського.