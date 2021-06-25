Байден проти Офісу Зеленського? Як один підпис поставив під загрозу цифрові послуги в Україні

Джо Байден вимагає звільнення заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова.

Користувач з ім’ям американського президента 17 червня підписав відповідну петицію на сайті президента Зеленського.

Але хіба це можливо?

Адже, основою надання державою онлайн-послуг є ідентифікація громадянина.

Тобто держава має бути на 100% впевнена, що ви це ви.

Що ж трапилось насправді?

То невже справжній Байден проти Татарова?

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав 4 версії того що ж трапилося:

Варіант, що це спражній Байден — “відкидаємо як фантастичний”;

У табличку на сайті президента хтось вніс це ім’я — “неприємно, огидно, але не смертельно”;

Хтось на підробні документи отримав справжній е-підпис Джо Байдена — “оце катастрофа”;

Ключова державна система ID.gov.ua, яка перевіряє справжність ключів прийняла несправжній ключ за справжній, що теж, за словами експерта, є катастрофою.

Наслідки інциденту

Дійсно, підпис американського лідера – це або дурний жарт, або спроба дискредитувати усю систему подання петицій.

Однак це не найгірше. Історія з начебто «Байденом» поставила під сумнів безпеку усіх електронних послуг в державі.

Зе гірше те, що тепер кожен з нас можете прокинутись без квартири, машини чи будь-якого іншого майна.

Віталій Шабунін каже:

Уявіть, що цей ключ не Джо Байдена, а ваш. І ви прокидаєтесь у квартирі, яку комусь «ВИ» цим підписом подарували.

Причому загроза цілком реальна, кажуть експерти.

За словами ГО “Електронна республіка”, експерта з електронного урядування Євгена Поремчука, в Україні за останні 2 роки розбуяло рейдерство чорних нотаріусів.

Загроза чесності виборів

Вимальовується іще одна велика проблема. В Україні цифровий підпис прирівнюється до фізичного.

І саме його наявність дасть змогу українцям брати участь в так званих онлайн виборах чи референдумах, про які команда Зеленського говорить вже 2 роки і збирається запроваджувати.

Але у такому випадку, наскільки вибори можуть бути чесними?

Адже якщо програма нічого не запідозрила у підписі Джо Байдена, то де гарантія, що на українських онлайн-виборах не голосуватиме Емманюель Макрон і Ангела Меркель?

Віталій Шабунін каже:

ФСБ-шні хакери з очікуванням і тремтінням чекатимуть на онлайн-вибори, чи, не дай Бог, на онлайн-референдум.

То як вийти з цієї проблеми і що буде з самою петицію, яку вже підписало більше 25 тисяч справжніх українців, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові санкції РНБО.

Фото: мережеві ресурси президента РФ, офіційне інтернет-представництво Зеленського.

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