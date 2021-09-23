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Video: Найманці Вагнера відправляться до Малі? Навіщо і як це відгукнеться світу

Влада африканського Малі веде переговори з Москвою щодо співпраці з приватною військовою компанією Вагнера. Якщо двом сторонам вдасться домовитися — Кремль отримує мільйони, а світ різкує зіткнутися з новою силою, яка схожа на ІДІЛ. Вже багато років в Малі присутні солдати, офіцери і військові інструктори з Франції, Німеччини, Чехії та ще ряду західних країн. Це не окупанти і не інтервенти — малійський уряд сам попросив європейців допомогти місцевій армії у війні проти джихадистів — ідеологічних побратимів ІДІЛ, які мріють підкорити собі чи не всю Африку. У минулому році, поки європейці воювали, група високопоставлених малійскіх військових влаштувала переворот і захопила владу. Тепер же вони вони шукають підтримки у Кремлі. [read_more_news] Як відреагувала Європейська спільнота на можливу співпрацю? Детальніше дивіться у  сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому США вивели озброєння із Саудівської Аравії. Фото: Pexels

Найманці Вагнера відправляться до Малі? Навіщо і як це відгукнеться світу
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Влада африканського Малі веде переговори з Москвою щодо співпраці з приватною військовою компанією Вагнера.

Якщо двом сторонам вдасться домовитися — Кремль отримує мільйони, а світ різкує зіткнутися з новою силою, яка схожа на ІДІЛ.

Вже багато років в Малі присутні солдати, офіцери і військові інструктори з Франції, Німеччини, Чехії та ще ряду західних країн.

Це не окупанти і не інтервенти — малійський уряд сам попросив європейців допомогти місцевій армії у війні проти джихадистів — ідеологічних побратимів ІДІЛ, які мріють підкорити собі чи не всю Африку.

У минулому році, поки європейці воювали, група високопоставлених малійскіх військових влаштувала переворот і захопила владу.

Тепер же вони вони шукають підтримки у Кремлі.

Також по темі: "Вагнергейт": Україна — знову у центрі міжнародного скандалу? НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни Які помилки Росії йдуть на користь Україні? Думка Павла Казаріна

Як відреагувала Європейська спільнота на можливу співпрацю?

Детальніше дивіться у  сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому США вивели озброєння із Саудівської Аравії.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Найманці Вагнера відправляться до Малі? Навіщо і як це відгукнеться світу / 23.09.2021 11:30
23.09.2021 11:30

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