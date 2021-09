Найманці Вагнера відправляться до Малі? Навіщо і як це відгукнеться світу

Влада африканського Малі веде переговори з Москвою щодо співпраці з приватною військовою компанією Вагнера.

Якщо двом сторонам вдасться домовитися — Кремль отримує мільйони, а світ різкує зіткнутися з новою силою, яка схожа на ІДІЛ.

Вже багато років в Малі присутні солдати, офіцери і військові інструктори з Франції, Німеччини, Чехії та ще ряду західних країн.

Це не окупанти і не інтервенти — малійський уряд сам попросив європейців допомогти місцевій армії у війні проти джихадистів — ідеологічних побратимів ІДІЛ, які мріють підкорити собі чи не всю Африку.

У минулому році, поки європейці воювали, група високопоставлених малійскіх військових влаштувала переворот і захопила владу.

Тепер же вони вони шукають підтримки у Кремлі.

Як відреагувала Європейська спільнота на можливу співпрацю?

Детальніше дивіться у сюжеті Юрія Мацарського.

Фото: Pexels

