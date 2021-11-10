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Video: Німеччина фінансуватиме режим Кремля? Як Північний потік-2 стане важелем у руках Росії

Німеччина — світовий лідер у запровадженні енергетики із відновлювальних джерел. З наступного року ФРН повністю планує відмовитись від атомної енергетики. З 2038 року країна планує відмовитись від вугілля взагалі. І усі ці амбітні плани можуть зробити Німеччину залежною від Росії, та ще й змусять платити Кремлю мільярди євро. Яким чином? Все впирається в газ. Днями у Ганновері пройшов з’їзд профспілки енергетиків Німеччини, на якому виступив Олаф Шольц, який, скоріше за все, замінить  Меркель і стане наступним канцлером ФРН. Він заявив, що новий уряд має намір відмовитись від вугільних станцій раніше, ніж планували. Для цього побудують нову мережу газових станцій. [read_more_news] Яка матиме серйозні наслідки для всього світу, і зокрема, для України? Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна відбила газову атаку Кремля Фото: Unsplash

Німеччина фінансуватиме режим Кремля? Як Північний потік-2 стане важелем у руках Росії
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Німеччина — світовий лідер у запровадженні енергетики із відновлювальних джерел.

З наступного року ФРН повністю планує відмовитись від атомної енергетики.

З 2038 року країна планує відмовитись від вугілля взагалі.

І усі ці амбітні плани можуть зробити Німеччину залежною від Росії, та ще й змусять платити Кремлю мільярди євро.

Яким чином?

Все впирається в газ.

Днями у Ганновері пройшов з’їзд профспілки енергетиків Німеччини, на якому виступив Олаф Шольц, який, скоріше за все, замінить  Меркель і стане наступним канцлером ФРН.

Він заявив, що новий уряд має намір відмовитись від вугільних станцій раніше, ніж планували.

Для цього побудують нову мережу газових станцій.

Також по темі: Російський "Газпром" врятують діряві труби? Запуск Північного потоку-2 поставить Європу "на коліна"? Головні міфи про скандальний газопровід Переворот у Нафтогазі: як реагують західні партнери, і що буде з тарифами

Яка матиме серйозні наслідки для всього світу, і зокрема, для України?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна відбила газову атаку Кремля

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Німеччина фінансуватиме режим Кремля? Як Північний потік-2 стане важелем у руках Росії / 10.11.2021 12:40
10.11.2021 12:40

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