Німеччина фінансуватиме режим Кремля? Як Північний потік-2 стане важелем у руках Росії

Німеччина — світовий лідер у запровадженні енергетики із відновлювальних джерел.

З наступного року ФРН повністю планує відмовитись від атомної енергетики.

З 2038 року країна планує відмовитись від вугілля взагалі.

І усі ці амбітні плани можуть зробити Німеччину залежною від Росії, та ще й змусять платити Кремлю мільярди євро.

Яким чином?

Все впирається в газ.

Днями у Ганновері пройшов з’їзд профспілки енергетиків Німеччини, на якому виступив Олаф Шольц, який, скоріше за все, замінить Меркель і стане наступним канцлером ФРН.

Він заявив, що новий уряд має намір відмовитись від вугільних станцій раніше, ніж планували.

Для цього побудують нову мережу газових станцій.

Яка матиме серйозні наслідки для всього світу, і зокрема, для України?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна відбила газову атаку Кремля

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.