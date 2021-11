Нічний транспорт. Як проєкт стипендіата Завтра.UA покращує життя столиці

“Завтра.UA” шукає талановитих студентів та надає їм фінансову підтримку.

Можливо, це саме твій шанс змінити своє життя та життя країни.

Програма має цілий список успішних проєктів, які реалізували учасники.

Наприклад, Богдан Долінце — стипендіат “Завтра.UA” та допомагає українському уряду вдосконалювати процеси управління.

Він став засновником неймовірно корисного проєкту.

У 2015 році хлопець подав до Київської ради петицію, де запропонував створити нічний громадський транспорт.

На таку ініціативу його надихнула Німеччина, де нічний транспорт ходить за спеціальним графіком.

З 2017 року в Києві діє вже 4 нічні автобуси.

Тож, якщо ви бодай раз користувались таким, то тепер знаєте, кому дякувати.

І це не єдиний степендіат, який покращує життя країни.

