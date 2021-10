Космічні агентства полюють за українцями? Інноваційні розробки молодих вчених

Як би не горлали хейтери про те, що “все заводы разрушены”, Україна — все таки космічна держава.

З 1991 року кожен десятий запуск ракетоносія у світі не обходиться без тієї чи іншої української технології.

Усім відомі українські астронавти Корольов, Каденюк, такі підприємства, як Південмаш, КП “Південне”, слави здобули ще за минулої сторінки історії.

Але і сьогодні здобутків не менше!

Наша Ахава Тесленко побувала на виставці молодих українських вчених, і розвідала:

У чому саме пасе задніх Ілон Маск?

Чим харчуються у космосі?

Та за якою українською розробкою полюють космічні агентства усього світу?

Усі подробиці дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали навіщо Україні власний космодром.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.