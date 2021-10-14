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Video: Космічні агентства полюють за українцями? Інноваційні розробки молодих вчених

Як би не горлали хейтери про те, що "все заводы разрушены", Україна — все таки космічна держава. З 1991 року кожен десятий запуск ракетоносія у світі не обходиться без тієї чи іншої української технології. Усім відомі українські астронавти Корольов, Каденюк, такі підприємства, як Південмаш, КП "Південне", слави здобули ще за минулої сторінки історії. Але і сьогодні здобутків не менше! [read_more_news] Наша Ахава Тесленко побувала на виставці молодих українських вчених, і розвідала: У чому саме пасе задніх Ілон Маск? Чим харчуються у космосі? Та за якою українською розробкою полюють космічні агентства усього світу? Усі подробиці дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали навіщо Україні власний космодром. Фото: Unsplash

Космічні агентства полюють за українцями? Інноваційні розробки молодих вчених
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Як би не горлали хейтери про те, що “все заводы разрушены”, Україна — все таки космічна держава.

З 1991 року кожен десятий запуск ракетоносія у світі не обходиться без тієї чи іншої української технології.

Усім відомі українські астронавти Корольов, Каденюк, такі підприємства, як Південмаш, КП “Південне”, слави здобули ще за минулої сторінки історії.

Але і сьогодні здобутків не менше!

Також по темі: Робота в Гаазі або ООН: як отримати престижну освіту безкоштовно На кону — виживання людства? Про що говорили на конференції YES Brainstorming Від мрій до дій: як отримати грант на навчання за кордоном

Наша Ахава Тесленко побувала на виставці молодих українських вчених, і розвідала:

У чому саме пасе задніх Ілон Маск?

Чим харчуються у космосі?

Та за якою українською розробкою полюють космічні агентства усього світу?

Усі подробиці дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали навіщо Україні власний космодром.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Космічні агентства полюють за українцями? Інноваційні розробки молодих вчених / 14.10.2021 18:00
14.10.2021 18:00

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