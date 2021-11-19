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Video: Чашка імунології. Як стипендіат “Завтра.UA” допомагає українцям у боротьбі за міцне здоров’я

"Завтра.UA" шукає талановитих студентів та надає їм фінансову підтримку. Можливо, це саме твій шанс самореалізуватися та змінити Україну на краще. Адже саме такий шлях пройшов Тарас — стипендіат "Завтра.UA" та досвідчений фахівець із імунології. Він, окрім своїх прямих лікарських обов'язків, розвиває важливий соціальний проект — Cup of Immunology. Проект Тараса має і активні соцмережі, і ком'юніті лікарів, і безкоштовні курси для зацікавлених, і навіть опцію розвіювання медичних міфів. Курси відвідало вже кілька сотень людей. На них дохідливо пояснюють, як працює імунітет людини в тих чи інших ситуаціях. А це в часи пандемії надважливо! [read_more_news] У тебе теж є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців? Тоді обов'язково відправляй свою заявку. Документи можна подати до 18 грудня. Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України. Фото: Cup of Immunology

Чашка імунології. Як стипендіат “Завтра.UA” допомагає українцям у боротьбі за міцне здоров’я
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“Завтра.UA” шукає талановитих студентів та надає їм фінансову підтримку.

Можливо, це саме твій шанс самореалізуватися та змінити Україну на краще.

Адже саме такий шлях пройшов Тарас — стипендіат “Завтра.UA” та досвідчений фахівець із імунології.

Він, окрім своїх прямих лікарських обов’язків, розвиває важливий соціальний проект — Cup of Immunology.

Проект Тараса має і активні соцмережі, і ком’юніті лікарів, і безкоштовні курси для зацікавлених, і навіть опцію розвіювання медичних міфів.

Курси відвідало вже кілька сотень людей.

На них дохідливо пояснюють, як працює імунітет людини в тих чи інших ситуаціях.

А це в часи пандемії надважливо!

Також по темі: Чесні суди та гендерне рівноправ'я. Як стипендіати Завтра.UA змінюють Україну на краще Де знайти фінансування на власний проект? Знають у Завтра.UA Життя може змінитись за 1 день! Історія успіху стипендіатки Завтра.UA

У тебе теж є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляй свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України.

Фото: Cup of Immunology

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ICTV / Ранок / Чашка імунології. Як стипендіат “Завтра.UA” допомагає українцям у боротьбі за міцне здоров’я / 19.11.2021 17:00
19.11.2021 17:00

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