Чашка імунології. Як стипендіат “Завтра.UA” допомагає українцям у боротьбі за міцне здоров’я

“Завтра.UA” шукає талановитих студентів та надає їм фінансову підтримку.

Можливо, це саме твій шанс самореалізуватися та змінити Україну на краще.

Адже саме такий шлях пройшов Тарас — стипендіат “Завтра.UA” та досвідчений фахівець із імунології.

Він, окрім своїх прямих лікарських обов’язків, розвиває важливий соціальний проект — Cup of Immunology.

Проект Тараса має і активні соцмережі, і ком’юніті лікарів, і безкоштовні курси для зацікавлених, і навіть опцію розвіювання медичних міфів.

Курси відвідало вже кілька сотень людей.

На них дохідливо пояснюють, як працює імунітет людини в тих чи інших ситуаціях.

А це в часи пандемії надважливо!

У тебе теж є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляй свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Фото: Cup of Immunology

