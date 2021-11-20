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Video: Невакцинованих депутатів звільняють. Як у Латвії борються із антивакцинаторами?

Латвійський парламент лишив антивакцинаторів розпоряджатись долями громадян. Співробітники суддів та місцевих рад, які відмовились щеплюватись від коронавірусу, залишаться без роботи. Та й серед депутатів парламенту не буде невакцинованих. Їх поставили перед вибором: або вакцинація, або складання повноважень. В жовтні в Латвії ввели не просто жорсткий локдаун, а комендантські години. У цій країні одні з найнижчих темпів вакцинації проти коронавірусу в Євросоюзі. Тому влада вживає протиепідемічні заходи та контролю, зокрема, суддям та депутатам-антивакцинаторам загрожує звільнення. Але що до цього призвело? Як Україна може використати досвід Латвії? [read_more_news] Дивіться в авторському сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому диктатори Болсонару і Лукашенко заперечують пандемію. Фото: Unsplash

Невакцинованих депутатів звільняють. Як у Латвії борються із антивакцинаторами?
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Латвійський парламент лишив антивакцинаторів розпоряджатись долями громадян.

Співробітники суддів та місцевих рад, які відмовились щеплюватись від коронавірусу, залишаться без роботи.

Та й серед депутатів парламенту не буде невакцинованих.

Їх поставили перед вибором: або вакцинація, або складання повноважень.

В жовтні в Латвії ввели не просто жорсткий локдаун, а комендантські години.

У цій країні одні з найнижчих темпів вакцинації проти коронавірусу в Євросоюзі.

Тому влада вживає протиепідемічні заходи та контролю, зокрема, суддям та депутатам-антивакцинаторам загрожує звільнення.

Але що до цього призвело?

Як Україна може використати досвід Латвії?

Також по темі: Пандемія коронавірусу поставила весь світ перед спокусою. Казарін про негідників і дурнів Чи може держава обмежувати права антивакцинаторів "Ведмежа послуга": чим загрожує підробка сертифікатів вакцинації

Дивіться в авторському сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому диктатори Болсонару і Лукашенко заперечують пандемію.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Невакцинованих депутатів звільняють. Як у Латвії борються із антивакцинаторами? / 20.11.2021 17:15
20.11.2021 17:15

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