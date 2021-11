Невакцинованих депутатів звільняють. Як у Латвії борються із антивакцинаторами?

Латвійський парламент лишив антивакцинаторів розпоряджатись долями громадян.

Співробітники суддів та місцевих рад, які відмовились щеплюватись від коронавірусу, залишаться без роботи.

Та й серед депутатів парламенту не буде невакцинованих.

Їх поставили перед вибором: або вакцинація, або складання повноважень.

В жовтні в Латвії ввели не просто жорсткий локдаун, а комендантські години.

У цій країні одні з найнижчих темпів вакцинації проти коронавірусу в Євросоюзі.

Тому влада вживає протиепідемічні заходи та контролю, зокрема, суддям та депутатам-антивакцинаторам загрожує звільнення.

Але що до цього призвело?

Як Україна може використати досвід Латвії?

Дивіться в авторському сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

