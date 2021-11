Кремль боїться українців? Чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття

Росія не може без війни: чому?

Концентрація російських військ довкола України, що добре видно із супутникових знімків, які опублікували американські ЗМІ, породила просте запитання — чи наважиться Путін віддати наказ на повномасштабне вторгнення?

“Неодмінно”, — вважає головний шептун Путіна та ідеолог війни проти України Владислав Сурков.

На тлі погроз із Кремля Сурков написав статтю з поясненням — навіщо Росія воює?

За словами ідеолога, для РФ постійне розширення своїх територій не просто одна з ідей, а єдиний спосіб існування.

То чому путінський шептун дав про себе знати саме зараз?

Невже й справді без постійного кровопролиття РФ розвалиться?

І чи означає це, що великої війни не уникнути?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

