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Video: Кремль боїться українців? Чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття

Росія не може без війни: чому? Концентрація російських військ довкола України, що добре видно із супутникових знімків, які опублікували американські ЗМІ, породила просте запитання — чи наважиться Путін віддати наказ на повномасштабне вторгнення? "Неодмінно", — вважає головний шептун Путіна та ідеолог війни проти України Владислав Сурков. На тлі погроз із Кремля Сурков написав статтю з поясненням — навіщо Росія воює? За словами ідеолога, для РФ постійне розширення своїх територій не просто одна з ідей, а єдиний спосіб існування. [read_more_news] То чому путінський шептун дав про себе знати саме зараз? Невже й справді без постійного кровопролиття РФ розвалиться? І чи означає це, що великої війни не уникнути? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи збирається Кремль почати велику війну цієї зими. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Кремль боїться українців? Чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття
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Росія не може без війни: чому?

Концентрація російських військ довкола України, що добре видно із супутникових знімків, які опублікували американські ЗМІ, породила просте запитання — чи наважиться Путін віддати наказ на повномасштабне вторгнення?

“Неодмінно”, — вважає головний шептун Путіна та ідеолог війни проти України Владислав Сурков.

На тлі погроз із Кремля Сурков написав статтю з поясненням — навіщо Росія воює?

За словами ідеолога, для РФ постійне розширення своїх територій не просто одна з ідей, а єдиний спосіб існування.

Також по темі: Кремль планує захопити всю Україну? Експерти прокоментували головні побоювання про Росію Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію Удар по Північному Потоку-2: за що Берлін карає Кремль

То чому путінський шептун дав про себе знати саме зараз?

Невже й справді без постійного кровопролиття РФ розвалиться?

І чи означає це, що великої війни не уникнути?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи збирається Кремль почати велику війну цієї зими.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Кремль боїться українців? Чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття / 23.11.2021 12:25
23.11.2021 12:25

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