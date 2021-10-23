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Video: Муки очікування. Що робити пасажирам, якщо авіарейс затримали чи скасували

Чому авіавиліт затримують або скасовують. Якщо ви періодично користуєтеся послугами авіакомпаній, то мабуть стикалися із проблемою затримки рейсів. Виліт з України — це як лотерея. Пощастить тобі або ні. Наш ведучий Сергій Лиховида на власному досвіді знає як воно, цілий день просидіти в аеропорту. Чому літаки не відправлялися, пасажирам пояснювали неохоче. Насправді, причин затримки літака може бути мільйон. [read_more_news] Чому запізнюються літаки? ?и можна компенсувати незручності та як виправити проблему? Детальніше про це дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти аерофобію. Фото: Unsplash

Муки очікування. Що робити пасажирам, якщо авіарейс затримали чи скасували
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Чому авіавиліт затримують або скасовують.

Якщо ви періодично користуєтеся послугами авіакомпаній, то мабуть стикалися із проблемою затримки рейсів.

Виліт з України — це як лотерея.

Пощастить тобі або ні.

Наш ведучий Сергій Лиховида на власному досвіді знає як воно, цілий день просидіти в аеропорту.

Чому літаки не відправлялися, пасажирам пояснювали неохоче.

Насправді, причин затримки літака може бути мільйон.

Також по темі: Запізнились на літак? Куди бігти та як діяти — детальна інструкція +40 C° у вагонах! Коли в українських поїздах з'являться кондиціонери "Потопельники" з Європи. Хто і як буде перевіряти безпеку імпортних авто

Чому запізнюються літаки?

?и можна компенсувати незручності та як виправити проблему?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти аерофобію.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Муки очікування. Що робити пасажирам, якщо авіарейс затримали чи скасували / 23.10.2021 12:45
23.10.2021 12:45

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