Муки очікування. Що робити пасажирам, якщо авіарейс затримали чи скасували

Чому авіавиліт затримують або скасовують.

Якщо ви періодично користуєтеся послугами авіакомпаній, то мабуть стикалися із проблемою затримки рейсів.

Виліт з України — це як лотерея.

Пощастить тобі або ні.

Наш ведучий Сергій Лиховида на власному досвіді знає як воно, цілий день просидіти в аеропорту.

Чому літаки не відправлялися, пасажирам пояснювали неохоче.

Насправді, причин затримки літака може бути мільйон.

Чому запізнюються літаки?

?и можна компенсувати незручності та як виправити проблему?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти аерофобію.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.