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Video: Ревізія магазину еко-товарів: чому органічні продукти не завжди корисні

Мода на здорове харчування навчила людей звертати увагу на маркування. Але чи всі продукти з позначкою "еко" реально корисні, безпечні та екологічно чисті? [read_more_news] Про це знає наш експерт Михайло Шарков. Він провів ревізію магазину еко-товарів. Які ж результати цієї перевірки? Дивіться у рубриці "Шопочьом". Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечна кулінарія у магазині. Фото: Unsplash

Ревізія магазину еко-товарів: чому органічні продукти не завжди корисні
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Мода на здорове харчування навчила людей звертати увагу на маркування.

Але чи всі продукти з позначкою “еко” реально корисні, безпечні та екологічно чисті?

Також по темі: Як вибрати якісну оливкову олію: корисні поради Із чого роблять шаурму? Експерт перевірив вуличні закусочні Справжнє вершкове масло: як обрати та скільки насправді воно коштує?

Про це знає наш експерт Михайло Шарков.

Він провів ревізію магазину еко-товарів.

Які ж результати цієї перевірки?

Дивіться у рубриці “Шопочьом”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечна кулінарія у магазині.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Ревізія магазину еко-товарів: чому органічні продукти не завжди корисні / 17.07.2021 14:30
17.07.2021 14:30

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