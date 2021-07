Ревізія магазину еко-товарів: чому органічні продукти не завжди корисні

Мода на здорове харчування навчила людей звертати увагу на маркування.

Але чи всі продукти з позначкою “еко” реально корисні, безпечні та екологічно чисті?

Про це знає наш експерт Михайло Шарков.

Він провів ревізію магазину еко-товарів.

Які ж результати цієї перевірки?

Дивіться у рубриці “Шопочьом”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечна кулінарія у магазині.

Фото: Unsplash

