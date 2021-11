Ліза Глінська про секрети кондитерів, корисні десерти та шкоду солодкого

Все, що хотіли знати про професію кондитера.

Не робота, а мрія.

Працювати зі смаколиками та створювати красу.

Ми поспілкувались із кондитером Лізою Глінською, щоб з’ясувати:

Що дратує абсолютно всіх кондитерів?

Навіщо додавати кілограми цукру до десертів?

Та зрештою, скільки можна заробити, роблячи торти?

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Фото: lizaglinskaya

