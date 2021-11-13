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Video: Ліза Глінська про секрети кондитерів, корисні десерти та шкоду солодкого

Все, що хотіли знати про професію кондитера. Не робота, а мрія. Працювати зі смаколиками та створювати красу. Ми поспілкувались із кондитером Лізою Глінською, щоб з’ясувати: Що дратує абсолютно всіх кондитерів? Навіщо додавати кілограми цукру до десертів? Та зрештою, скільки можна заробити, роблячи торти? [read_more_news] Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”. Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореографа. Фото: lizaglinskaya

Ліза Глінська про секрети кондитерів, корисні десерти та шкоду солодкого
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Все, що хотіли знати про професію кондитера.

Не робота, а мрія.

Працювати зі смаколиками та створювати красу.

Ми поспілкувались із кондитером Лізою Глінською, щоб з’ясувати:

Що дратує абсолютно всіх кондитерів?

Навіщо додавати кілограми цукру до десертів?

Та зрештою, скільки можна заробити, роблячи торти?

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Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореографа.

Фото: lizaglinskaya

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ICTV / Ранок / Ліза Глінська про секрети кондитерів, корисні десерти та шкоду солодкого / 13.11.2021 12:00
13.11.2021 12:00

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