Личинки та борщ. Чим вражає їжа в екзотичній Індонезії

Українка Раїса 5 років тому поїхала вивчати мову та культуру Індонезії. Але так склалося, що вона залишилася там жити.

Сьогодні дівчина розкаже найцікавіші кулінарні особливості цієї країни.

Індонезія – це 17 тисяч островів, близько 700 локальних мов та більше 250 мільйонів населення.

Оскільки країна настільки велика і різноманітна то неможна казати про якісь окремі традиційні страви, це скоріш традиційні страви окремих регіонів.

Чому індонезійські ринки не працюють вдень та чому іноземцям варто бути уважним купуючи, щось на цих самих ринках?

Та де в Індонезії можна поласувати українським борщем, а де – личинками?

Екзотичний віртуальний гастротур Індонезією – у нашому відео.

Фото: Pixabay

