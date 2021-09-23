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Video: Личинки та борщ. Чим вражає їжа в екзотичній Індонезії

Українка Раїса 5 років тому поїхала вивчати мову та культуру Індонезії. Але так склалося, що вона залишилася там жити. Сьогодні дівчина розкаже найцікавіші кулінарні особливості цієї країни.   Індонезія – це 17 тисяч островів, близько 700 локальних мов та більше 250 мільйонів населення. Оскільки країна настільки велика і різноманітна то неможна казати про якісь окремі традиційні страви, це скоріш традиційні страви окремих регіонів. [read_more_news] Чому індонезійські ринки не працюють вдень та чому іноземцям варто бути уважним купуючи, щось на цих самих ринках? Та де в Індонезії можна поласувати українським борщем, а де – личинками? Екзотичний віртуальний гастротур Індонезією – у нашому відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості життя в Таїланді. Фото: Pixabay

Личинки та борщ. Чим вражає їжа в екзотичній Індонезії
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Українка Раїса 5 років тому поїхала вивчати мову та культуру Індонезії. Але так склалося, що вона залишилася там жити.

Сьогодні дівчина розкаже найцікавіші кулінарні особливості цієї країни.  

Індонезія – це 17 тисяч островів, близько 700 локальних мов та більше 250 мільйонів населення.

Оскільки країна настільки велика і різноманітна то неможна казати про якісь окремі традиційні страви, це скоріш традиційні страви окремих регіонів.

Також по темі: Чому йорданці не “зацінили” український борщ? Страви з каштанів і цілющі напої. Емігрантка про національну кухню Туреччини Кажани, змії та личинки: чим шокує китайська кухня

Чому індонезійські ринки не працюють вдень та чому іноземцям варто бути уважним купуючи, щось на цих самих ринках?

Та де в Індонезії можна поласувати українським борщем, а де – личинками?

Екзотичний віртуальний гастротур Індонезією – у нашому відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості життя в Таїланді.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Личинки та борщ. Чим вражає їжа в екзотичній Індонезії / 23.09.2021 18:00
23.09.2021 18:00

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