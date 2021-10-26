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Video: Кремлівські граблі. Якої помилки знову і знову припускається Москва

На пострадянському просторі Москва раз-у-раз повторює одну й ту ж помилку. Вона робить ставку на еліти. Інвестує у великий бізнес, корумпує політиків, замикає на собі бізнес-ланцюжки. Мабуть, причина в тому, що Кремль не вірить у суб’єктність обивателя. Не вірить, що протест може бути "низовий". Замість того, щоби створювати щирих та конкурентоспроможних союзників, обирає ситуативних та злодійкуватих. [read_more_news] А Захід натомість весь цей час надає перевагу співпраці з громадянським суспільством. Інвестує в освіту, фінансує програми обміну, організовує семінари. Чому такі методи кращі? І чи зробить коли-небудь висновки Кремль? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше він розповідав, що об'єднує війну та пандемію. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Кремлівські граблі. Якої помилки знову і знову припускається Москва
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На пострадянському просторі Москва раз-у-раз повторює одну й ту ж помилку.

Вона робить ставку на еліти.

Інвестує у великий бізнес, корумпує політиків, замикає на собі бізнес-ланцюжки.

Мабуть, причина в тому, що Кремль не вірить у суб’єктність обивателя.

Не вірить, що протест може бути “низовий”.

Замість того, щоби створювати щирих та конкурентоспроможних союзників, обирає ситуативних та злодійкуватих.

Також по темі: Як Україна відбила газову атаку Кремля? Україна розгромила Росію в Гаазі. Як і коли покарають Кремль Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії

А Захід натомість весь цей час надає перевагу співпраці з громадянським суспільством.

Інвестує в освіту, фінансує програми обміну, організовує семінари.

Чому такі методи кращі?

І чи зробить коли-небудь висновки Кремль?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше він розповідав, що об’єднує війну та пандемію.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Кремлівські граблі. Якої помилки знову і знову припускається Москва / 26.10.2021 11:35
26.10.2021 11:35

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