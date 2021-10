Кремлівські граблі. Якої помилки знову і знову припускається Москва

На пострадянському просторі Москва раз-у-раз повторює одну й ту ж помилку.

Вона робить ставку на еліти.

Інвестує у великий бізнес, корумпує політиків, замикає на собі бізнес-ланцюжки.

Мабуть, причина в тому, що Кремль не вірить у суб’єктність обивателя.

Не вірить, що протест може бути “низовий”.

Замість того, щоби створювати щирих та конкурентоспроможних союзників, обирає ситуативних та злодійкуватих.

А Захід натомість весь цей час надає перевагу співпраці з громадянським суспільством.

Інвестує в освіту, фінансує програми обміну, організовує семінари.

Чому такі методи кращі?

І чи зробить коли-небудь висновки Кремль?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

