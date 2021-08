Чорний список Кремля поповнився? Ким саме і чому у світі зростає кількість “русофобів”

У світовому “клубі русофобів” — поповнення.

Москва погрожує наслідками Азербайджану, Киргизстану та Казахстану через нібито прояви недружніх до Росії дій.

Що ж трапилось?

Чому все більше держав світу потрапляють у “чорний список” Кремля?

Та як “русофобія” пов’язана із незалежністю України?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

