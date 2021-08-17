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Video: Чорний список Кремля поповнився? Ким саме і чому у світі зростає кількість “русофобів”

У світовому "клубі русофобів" — поповнення. Москва погрожує наслідками Азербайджану, Киргизстану та Казахстану через нібито прояви недружніх до Росії дій. Що ж трапилось? Чому все більше держав світу потрапляють у "чорний список" Кремля? [read_more_news] Та як "русофобія" пов’язана із незалежністю України? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто насправді може очолити Росію після Путіна. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

Чорний список Кремля поповнився? Ким саме і чому у світі зростає кількість “русофобів”
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У світовому “клубі русофобів” — поповнення.

Москва погрожує наслідками Азербайджану, Киргизстану та Казахстану через нібито прояви недружніх до Росії дій.

Що ж трапилось?

Чому все більше держав світу потрапляють у “чорний список” Кремля?

Також по темі: Навіщо насправді Путіну стаття про "братські народи" Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна? Подруга Путіна може стати президенткою Франції?

Та як “русофобія” пов’язана із незалежністю України?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто насправді може очолити Росію після Путіна.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

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ICTV / Ранок / Чорний список Кремля поповнився? Ким саме і чому у світі зростає кількість “русофобів” / 17.08.2021 15:00
17.08.2021 15:00

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