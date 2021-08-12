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Video: Хто нажився на Олімпіаді в Токіо?

Ще й тижня не минуло, як у Токіо завершились літні Олімпійські ігри-2020. Але вже можна підбивати перші підсумки. І, на перший погляд, вони невтішні для Японії. Олімпіада завдала країні мільярдних збитків. Право приймати Олімпіські ігри Токіо здобуло ще вісім років тому. Тоді ще ніхто не здогадувався, перед якими викликами постане не тільки спорт і організатори, але й увесь світ. За всі роки Японія вклала у підготовку та проведення Олімпіади 15,5 мільярдів доларів. Уряд сподівався, що ігри приваблять в країну величезну кількість туристів. [read_more_news] Однак всі плани скасував COVID-19. Чому влада Японії прагнула провести Олімпійські ігри попри пандемію коронавірусу, та хто найбільше нажився на змаганнях? Детальніше дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке». Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють тести на коронавірус. Фото: Unsplash

Хто нажився на Олімпіаді в Токіо?
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Ще й тижня не минуло, як у Токіо завершились літні Олімпійські ігри-2020. Але вже можна підбивати перші підсумки.

І, на перший погляд, вони невтішні для Японії. Олімпіада завдала країні мільярдних збитків. Право приймати Олімпіські ігри Токіо здобуло ще вісім років тому.

Тоді ще ніхто не здогадувався, перед якими викликами постане не тільки спорт і організатори, але й увесь світ.

За всі роки Японія вклала у підготовку та проведення Олімпіади 15,5 мільярдів доларів. Уряд сподівався, що ігри приваблять в країну величезну кількість туристів.

Також по темі: Українські медалісти та скандальні історії – чим відзначилась Олімпіада 2020? Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3 Шпигун-терорист взяв золото на Олімпіаді в Токіо? Деталі скандалу

Однак всі плани скасував COVID-19.

Чому влада Японії прагнула провести Олімпійські ігри попри пандемію коронавірусу, та хто найбільше нажився на змаганнях?

Детальніше дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють тести на коронавірус.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Хто нажився на Олімпіаді в Токіо? / 12.08.2021 15:20
12.08.2021 15:20

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