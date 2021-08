Хто нажився на Олімпіаді в Токіо?

Ще й тижня не минуло, як у Токіо завершились літні Олімпійські ігри-2020. Але вже можна підбивати перші підсумки.

І, на перший погляд, вони невтішні для Японії. Олімпіада завдала країні мільярдних збитків. Право приймати Олімпіські ігри Токіо здобуло ще вісім років тому.

Тоді ще ніхто не здогадувався, перед якими викликами постане не тільки спорт і організатори, але й увесь світ.

За всі роки Японія вклала у підготовку та проведення Олімпіади 15,5 мільярдів доларів. Уряд сподівався, що ігри приваблять в країну величезну кількість туристів.

Однак всі плани скасував COVID-19.

Чому влада Японії прагнула провести Олімпійські ігри попри пандемію коронавірусу, та хто найбільше нажився на змаганнях?

Детальніше дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють тести на коронавірус.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.