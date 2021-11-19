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Video: “Хто хоче стати мільйонером” повертається! Залаштунки легендарної програми на ICTV

Хочеш стати мільйонером? У нас чудові новини — адже нещодавно з'явився ще один спосіб здійснити цю мрію — це взяти участь у новому телешоу. Точніше, не зовсім новому. Інтелектуальній програма "Хто хоче стати мільйонером" вже більше 20 років. Її сміливо можна назвати легендою, що повертається саме на ICTV. [read_more_news] Шоу буде максимально народним. Відповідати на 15 питанням будуть звичайні українці. Але не лише гравці будуть у незвичній ролі. Актор та народний артист України Станіслав Боклан вперше спробує себе в роді ведучого. Більше закулісся довгоочікуваної програми, дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке криптовалюта і як її майнять. Фото: ICTV

“Хто хоче стати мільйонером” повертається! Залаштунки легендарної програми на ICTV
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Хочеш стати мільйонером?

У нас чудові новини — адже нещодавно з’явився ще один спосіб здійснити цю мрію — це взяти участь у новому телешоу.

Точніше, не зовсім новому.

Інтелектуальній програма “Хто хоче стати мільйонером” вже більше 20 років.

Її сміливо можна назвати легендою, що повертається саме на ICTV.

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Шоу буде максимально народним.

Відповідати на 15 питанням будуть звичайні українці.

Але не лише гравці будуть у незвичній ролі.

Актор та народний артист України Станіслав Боклан вперше спробує себе в роді ведучого.

Більше закулісся довгоочікуваної програми, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке криптовалюта і як її майнять.

Фото: ICTV

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ICTV / Ранок / “Хто хоче стати мільйонером” повертається! Залаштунки легендарної програми на ICTV / 19.11.2021 15:10
19.11.2021 15:10

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