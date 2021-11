“Хто хоче стати мільйонером” повертається! Залаштунки легендарної програми на ICTV

Хочеш стати мільйонером?

У нас чудові новини — адже нещодавно з’явився ще один спосіб здійснити цю мрію — це взяти участь у новому телешоу.

Точніше, не зовсім новому.

Інтелектуальній програма “Хто хоче стати мільйонером” вже більше 20 років.

Її сміливо можна назвати легендою, що повертається саме на ICTV.

Шоу буде максимально народним.

Відповідати на 15 питанням будуть звичайні українці.

Але не лише гравці будуть у незвичній ролі.

Актор та народний артист України Станіслав Боклан вперше спробує себе в роді ведучого.

Більше закулісся довгоочікуваної програми, дивіться у відео.

