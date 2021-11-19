Video: “Хто хоче стати мільйонером” повертається! Залаштунки легендарної програми на ICTV
Хочеш стати мільйонером?
У нас чудові новини — адже нещодавно з'явився ще один спосіб здійснити цю мрію — це взяти участь у новому телешоу.
Точніше, не зовсім новому.
Інтелектуальній програма "Хто хоче стати мільйонером" вже більше 20 років.
Її сміливо можна назвати легендою, що повертається саме на ICTV.
[read_more_news]
Шоу буде максимально народним.
Відповідати на 15 питанням будуть звичайні українці.
Але не лише гравці будуть у незвичній ролі.
Актор та народний артист України Станіслав Боклан вперше спробує себе в роді ведучого.
Більше закулісся довгоочікуваної програми, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке криптовалюта і як її майнять.
Фото: ICTV
“Хто хоче стати мільйонером” повертається! Залаштунки легендарної програми на ICTV