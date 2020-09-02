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ICTV / Ранок / Як відрізнити фальшиві долари від справжніх? Ознаки американської валюти / 02.09.2020 16:22
02.09.2020 16:22
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Як відрізнити фальшиві долари від справжніх? Ознаки американської валюти


Як відрізнити фальшиві долари від справжніх? Ранок у Великому Місті розкаже тобі, на які ознаках орієнтуватися, щоб побачити, де справжні гроші, а де просто папірці.

Долар – одна з найбільш поширених у світі валют. Обмінники просто кишать ними. Однак ніколи не знаєш, що тобі підсунуть на касі. Адже все виглядає так красиво, що ти й не зрозумієш, що тримаєш звичайний папірець, за який нічого не купиш. Не дивуйся, така реальність!

Як відрізнити фальшиві долари від справжніх? 

  • Оглядаємо і прощупуємо папір. Справжні доларові купюри виготовлені з бавовни та льону. На дотик вони дещо шорсткі. До речі, порвати їх не так уже й просто, на відміну від фальшивих грошей. І ще долари не бояться води та мають блідо-жовтий колір.
  • Фарба на доларах дуже стійка і якісна, вона ні в якому разі не линяє і не змінює колір. Якщо ти побачив, що в деяких місцях є розводи, краще поверни папірець туди, де його взяв.
  • Звертай увагу на цифри, які знаходяться в правому нижньому куті купюри. Вони змінюють колір, якщо дивитися на долар під різним кутом – з мідного на зелений або з зеленого на темно-фіолетовий.
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  • У нові 100-доларові купюри додали синю захисну стрічку з цифрами 100 й зображенням дзвоників. Її важко не помітити. При нахилах у різні сторони цифри будуть змінюватися на дзвоники й навпаки.
  • Якщо ти власник 100-доларової купюри, то перевіряй наявність захисної стрічки. Вона розміщена ліворуч. Обов’язково подивись, що на ній написано. Має бути слово USA і вказано номінал купюри. Наприклад, якщо 10 доларів, то писати буде USA 10.
  • На 100 доларах зображений Бенджамін Франклін, на 50 доларах – Улісс Грант, на 20 доларах – Ендрю Джексон, на 10 доларах – Александер Гамільтон, на 5 – Авраам Лінкольн, на 2 – Томас Джефферсон і на 1 доларі – Джордж Вашингтон.

Досить часто аферисти купують по 1 долару й домальовують на них нулі. Якщо знати, хто має бути зображений на банкноті, можна вичислити фальшивку.

Висновок такий – обман на кожному кроці, тому, якщо хочеш розміняти готівку, краще звернися в перевірений банк. Але при цьому завжди зберігай чек обміну валюти, а то раптом тобі й там підсунули фальшивку. І такі історії в українців бували.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям міняють валюту на фальшиві гроші.

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, долари
02.09.2020 16:22



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