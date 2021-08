Голос Квітки Цісик та поп-арт Енді Воргола. Які іноземні бренди трималися на українцях?

Українці, які прославили свою Батьківщину на весь світ.

Квітка Цісик озвучувала рекламні ролики найпопулярніших компаній США.

Енді Воргола, що малював рекламні плакати, називають батьком американського поп-арту.

А Роберт Максвел володів великою частиною медіа сфери Великобританії.

Що у них спільного? Українське коріння!

Більше про видатних українців, які прославили нашу державу на весь світ, дивіться у відео.

Фото: Unsplash

