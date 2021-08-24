Голос Квітки Цісик та поп-арт Енді Воргола. Які іноземні бренди трималися на українцях?

Вона одягнула жінок у штани! Історія легендарної Коко Шанель та її модного дому
Скасують податки? Як держава збирається допомогти підприємцям
Витік даних і хакерські атаки. Чому Zoom забороняють компанії і цілі країни
Висока мода для простого народу. У чому феномен бренду ZARA?
Видатний цирк та елітна білизна. Бренди, по яких ударив карантин
Боротьба за розкішне життя: як Emirates Airlines стали однією з кращих авіакомпаній світу
Як ранкові пробіжки врятували бренд Puma від банкрутства?
Як врятувати бізнес під час карантину: поради експертів
«Вибір між комфортом і цінностями». Чи запровадить Україна нові санкції проти Лукашенка?
Остаточний розрив. Як Зеленський планує завершити війну з Росією
Українці вірять у байки Путіна про “один народ”? Чому та як це змінити
Геополітичний розворот. Чи вигідна Україні співпраця з Китаєм
Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога
Як розвинути у собі креативні здібності – дієві поради
Шкідлива їжа. Від чого варто відмовитися, а на що зробити більший акцент: поради дієтолога
Ризикований секстинг: психолог розповів, як вберегти дітей від інтимної переписки