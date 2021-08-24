УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Голос Квітки Цісик та поп-арт Енді Воргола. Які іноземні бренди трималися на українцях?

Українці, які прославили свою Батьківщину на весь світ. Квітка Цісик озвучувала рекламні ролики найпопулярніших компаній США. Енді Воргола, що малював рекламні плакати, називають батьком американського поп-арту. А Роберт Максвел володів великою частиною медіа сфери Великобританії. Що у них спільного? Українське коріння! [read_more_news] Більше про видатних українців, які прославили нашу державу на весь світ, дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми публікували зворушливий перформенс до Дня Незалежності. Фото: Unsplash

Голос Квітки Цісик та поп-арт Енді Воргола. Які іноземні бренди трималися на українцях?
0 Коментувати

Українці, які прославили свою Батьківщину на весь світ.

Квітка Цісик озвучувала рекламні ролики найпопулярніших компаній США.

Енді Воргола, що малював рекламні плакати, називають батьком американського поп-арту.

А Роберт Максвел володів великою частиною медіа сфери Великобританії.

Що у них спільного? Українське коріння!

Також по темі: Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності Святкування крізь сльози на очах. Що для мене Незалежність? Допомога нашій армії та вишиванки у школу: як живе українська діаспора в Марокко

Більше про видатних українців, які прославили нашу державу на весь світ, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми публікували зворушливий перформенс до Дня Незалежності.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Голос Квітки Цісик та поп-арт Енді Воргола. Які іноземні бренди трималися на українцях? / 24.08.2021 15:15
24.08.2021 15:15

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь