Допомога нашій армії та вишиванки у школу: як живе українська діаспора в Марокко

Українка про життя української діаспори в Марокко.

Сьогодні особливий день — Україні 30 років.

І ми впевнені, що в Марокко теж святкують ювілей нашої неньки.

Все тому, що там живе дуже патріотична українська громада.

Оскільки літати на Батьківщину завдання не з простих, наші земляки створили в Марокко свою маленьку Україну.

Як вона виглядає?

І чим саме живе?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Фото: Unsplash, Pixabay

