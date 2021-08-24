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Video: Допомога нашій армії та вишиванки у школу: як живе українська діаспора в Марокко

Українка про життя української діаспори в Марокко. Сьогодні особливий день — Україні 30 років. І ми впевнені, що в Марокко теж святкують ювілей нашої неньки. Все тому, що там живе дуже патріотична українська громада. Оскільки літати на Батьківщину завдання не з простих, наші земляки створили в Марокко свою маленьку Україну. [read_more_news] Як вона виглядає? І чим саме живе? Дивіться у нашій рубриці "Емігранти". Нагадаємо, раніше ми розповідали, про життя в Пуерто-Рико. Фото: Unsplash, Pixabay

Допомога нашій армії та вишиванки у школу: як живе українська діаспора в Марокко
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Українка про життя української діаспори в Марокко.

Сьогодні особливий день — Україні 30 років.

І ми впевнені, що в Марокко теж святкують ювілей нашої неньки.

Все тому, що там живе дуже патріотична українська громада.

Оскільки літати на Батьківщину завдання не з простих, наші земляки створили в Марокко свою маленьку Україну.

Також по темі: В аптеках неможливо купити ліки? Емігрантка про медицину в Тайвані У кожного міста брендовий колір? Українка про життя в Марокко Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів

Як вона виглядає?

І чим саме живе?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про життя в Пуерто-Рико.

Фото: Unsplash, Pixabay

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ICTV / Ранок / Допомога нашій армії та вишиванки у школу: як живе українська діаспора в Марокко / 24.08.2021 12:15
24.08.2021 12:15

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