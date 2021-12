Дітям давати не можна! Експерт назвав найнебезпечніші Е-добавки в десертах

Небезпечні харчові добавки в солодощах.

Повні полиці протермованих яєць та небезпечні для дітей домішки у складі звичайних тортів!

Такі результати чергової перевірки у Запоріжжі.

Наш експерт Максим Несміянов проінспектував відділ солодощів і виявив торти з небезпечними складниками.

Він розповів як правильно читати маркування та з якими добавками категорично заборонено купувати десерт.

Хто у цьому винен та як себе убезпечити?

Продавці, які недогледіли чи виробники, які заплутано пишуть маркування?

Чому терміни придатності не мають значення, якщо не витримано температурні умови?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Фото: Pexels

