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Video: Дітям давати не можна! Експерт назвав найнебезпечніші Е-добавки в десертах

Небезпечні харчові добавки в солодощах. Повні полиці протермованих яєць та небезпечні для дітей домішки у складі звичайних тортів! Такі результати чергової перевірки у Запоріжжі. Наш експерт Максим Несміянов проінспектував відділ солодощів і виявив торти з небезпечними складниками. Він розповів як правильно читати маркування та з якими добавками категорично заборонено купувати десерт. [read_more_news] Хто у цьому винен та як себе убезпечити? Продавці, які недогледіли чи виробники, які заплутано пишуть маркування? Чому терміни придатності не мають значення, якщо не витримано температурні умови? Дивіться у рубриці Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті. Фото: Pexels

Дітям давати не можна! Експерт назвав найнебезпечніші Е-добавки в десертах
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Небезпечні харчові добавки в солодощах.

Повні полиці протермованих яєць та небезпечні для дітей домішки у складі звичайних тортів!

Такі результати чергової перевірки у Запоріжжі.

Наш експерт Максим Несміянов проінспектував відділ солодощів і виявив торти з небезпечними складниками.

Він розповів як правильно читати маркування та з якими добавками категорично заборонено купувати десерт.

Також по темі: Як вибрати якісні продукти для суші: експерт розкрив секрет Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на "просрочку" Продукти сезону: які фрукти і овочі їсти в грудні – інфографіка

Хто у цьому винен та як себе убезпечити?

Продавці, які недогледіли чи виробники, які заплутано пишуть маркування?

Чому терміни придатності не мають значення, якщо не витримано температурні умови?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Дітям давати не можна! Експерт назвав найнебезпечніші Е-добавки в десертах / 19.12.2021 09:11
19.12.2021 09:11

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