COVID-сертифікат: як отримати і які переваги він надає

Як отримати COVID-сертифікат.

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, можуть завантажити електронний COVID-сертифікат у мобільному застосунку Дія.

Це можливо зробити навіть без звернень до сімейного лікаря.

Що таке ковідний сертифікат, навіщо він потрібен, як його оформити і як довго він діє?

Чи є подібні електронні документи за кордоном?

Дивіться у сюжеті.

Фото: сайт Мінцифри

