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Video: COVID-сертифікат: як отримати і які переваги він надає

Як отримати COVID-сертифікат.  Українці, які пройшли повний курс вакцинації, можуть завантажити електронний COVID-сертифікат у мобільному застосунку Дія. Це можливо зробити навіть без звернень до сімейного лікаря. Що таке ковідний сертифікат, навіщо він потрібен, як його оформити і як довго він діє? [read_more_news] Чи є подібні електронні документи за кордоном? Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно відкривати школи на тлі Дельти. Фото: сайт Мінцифри  

COVID-сертифікат: як отримати і які переваги він надає
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Як отримати COVID-сертифікат. 

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, можуть завантажити електронний COVID-сертифікат у мобільному застосунку Дія.

Це можливо зробити навіть без звернень до сімейного лікаря.

Що таке ковідний сертифікат, навіщо він потрібен, як його оформити і як довго він діє?

Також по темі: Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота Розумний інсулін і протез на серце. Наукові відкриття, які затьмарив коронавірус Як працюють тести на коронавірус і чи можна їм вірити

Чи є подібні електронні документи за кордоном?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно відкривати школи на тлі Дельти.

Фото: сайт Мінцифри

 

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ICTV / Ранок / COVID-сертифікат: як отримати і які переваги він надає / 26.08.2021 11:00
26.08.2021 11:00

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