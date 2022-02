Чи проживемо ми без імпорту палива? Наскільки Україна насправді енергозалежна

Чи зможе Україна прожити без імпортного пального?

Спробуйте уявити, що ціни на пальне буквально в один день стають космічними й зростають у кілька разів.

Принаймні цим нам погрожує самопроголошений президент Білорусі.

На викиди Лукашенка відреагував Володимир Зеленський.

Він запевнив, що ми відповімо торговими санкціями.

Отож, і сама Білорусь чимало втратить, якщо раптом захоче поманіпулювати в такий спосіб.

А секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що за будь-якого розвитку подій без пального ми не залишимось.

Скільки й у кого ми закуповуємо пальне?

Україна дійсно страждає від паливної залежності?

Чи зможемо ми впоратися без імпорту?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pexels

