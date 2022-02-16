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Video: Чи проживемо ми без імпорту палива? Наскільки Україна насправді енергозалежна

Чи зможе Україна прожити без імпортного пального? Спробуйте уявити, що ціни на пальне буквально в один день стають космічними й зростають у кілька разів. Принаймні цим нам погрожує самопроголошений президент Білорусі. На викиди Лукашенка відреагував Володимир Зеленський. Він запевнив, що ми відповімо торговими санкціями. Отож, і сама Білорусь чимало втратить, якщо раптом захоче поманіпулювати в такий спосіб. А секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що за будь-якого розвитку подій без пального ми не залишимось. [read_more_news] Скільки й у кого ми закуповуємо пальне? Україна дійсно страждає від паливної залежності? Чи зможемо ми впоратися без імпорту? Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Мінські домовленості. Фото: Pexels

Чи проживемо ми без імпорту палива? Наскільки Україна насправді енергозалежна
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Чи зможе Україна прожити без імпортного пального?

Спробуйте уявити, що ціни на пальне буквально в один день стають космічними й зростають у кілька разів.

Принаймні цим нам погрожує самопроголошений президент Білорусі.

На викиди Лукашенка відреагував Володимир Зеленський.

Він запевнив, що ми відповімо торговими санкціями.

Отож, і сама Білорусь чимало втратить, якщо раптом захоче поманіпулювати в такий спосіб.

А секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що за будь-якого розвитку подій без пального ми не залишимось.

Також по темі: Зимове дизельне паливо: як заправляти автомобіль у мороз Хочуть відгородитися від Білорусі. Навіщо Польщі потрібна стіна на кордоні? Енергетична криза. Українці зимуватимуть у холоді та темряві?

Скільки й у кого ми закуповуємо пальне?

Україна дійсно страждає від паливної залежності?

Чи зможемо ми впоратися без імпорту?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Мінські домовленості.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Чи проживемо ми без імпорту палива? Наскільки Україна насправді енергозалежна / 16.02.2022 18:00
16.02.2022 18:00

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