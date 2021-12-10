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Video: Черговий шантаж Кремля. Як Україні не потрапити на гачок

Якою агресор бачить Україну. Що таке для України терористичні анклави? Це окуповані квазіреспубліки, створені зовнішнім гравцем, які з’явилися в момент слабкості держави. Єдине їхнє завдання – слугувати за джерело дестабілізації та плацдарм для можливого наступу. Але ж і Україна з погляду російського шовініста – це штучний проєкт, створений Заходом у момент слабкості Росії. Для того, щоб перешкоджати будь-якому відродженню імперії та “руского міра”. Чи має “ЛДНР”, з погляду Києва, шанс на існування? Звісно, ні, адже вони нежиттєздатні без вливань із Москви. Щойно Кремль відключить систему життєзабезпечення – вони щезнуть. Але ж московські “геополітики” точно таку ж риторику адресують і Києву. Що Україна існує завдяки Заходу. Що припинення допомоги означатиме крах сусідньої держави. Яка відтак, на їхню думку, впаде у завбачливо підставлені долоньки Кремля. [read_more_news] Як наша країна бачить мешканців окупованих територій? І як Україні не потрапити на кремлівський гачок? Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про підсумки розмови Путіна і Байдена. Фото: Unsplash

Черговий шантаж Кремля. Як Україні не потрапити на гачок
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Якою агресор бачить Україну.

Що таке для України терористичні анклави?

Це окуповані квазіреспубліки, створені зовнішнім гравцем, які з’явилися в момент слабкості держави. Єдине їхнє завдання – слугувати за джерело дестабілізації та плацдарм для можливого наступу.

Але ж і Україна з погляду російського шовініста – це штучний проєкт, створений Заходом у момент слабкості Росії.

Для того, щоб перешкоджати будь-якому відродженню імперії та “руского міра”.

Чи має “ЛДНР”, з погляду Києва, шанс на існування?

Звісно, ні, адже вони нежиттєздатні без вливань із Москви.

Щойно Кремль відключить систему життєзабезпечення – вони щезнуть.

Але ж московські “геополітики” точно таку ж риторику адресують і Києву.

Що Україна існує завдяки Заходу.

Що припинення допомоги означатиме крах сусідньої держави. Яка відтак, на їхню думку, впаде у завбачливо підставлені долоньки Кремля.

Також по темі: Проти України готують кібервійну? Чому кремлівські хакери нас атакують США підготували для Росії вбивчі санкції? Чим відповість Кремль Захід не може домовитись із Кремлем?

Як наша країна бачить мешканців окупованих територій?

І як Україні не потрапити на кремлівський гачок?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про підсумки розмови Путіна і Байдена.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Черговий шантаж Кремля. Як Україні не потрапити на гачок / 10.12.2021 18:00
10.12.2021 18:00

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