Черговий шантаж Кремля. Як Україні не потрапити на гачок

Якою агресор бачить Україну.

Що таке для України терористичні анклави?

Це окуповані квазіреспубліки, створені зовнішнім гравцем, які з’явилися в момент слабкості держави. Єдине їхнє завдання – слугувати за джерело дестабілізації та плацдарм для можливого наступу.

Але ж і Україна з погляду російського шовініста – це штучний проєкт, створений Заходом у момент слабкості Росії.

Для того, щоб перешкоджати будь-якому відродженню імперії та “руского міра”.

Чи має “ЛДНР”, з погляду Києва, шанс на існування?

Звісно, ні, адже вони нежиттєздатні без вливань із Москви.

Щойно Кремль відключить систему життєзабезпечення – вони щезнуть.

Але ж московські “геополітики” точно таку ж риторику адресують і Києву.

Що Україна існує завдяки Заходу.

Що припинення допомоги означатиме крах сусідньої держави. Яка відтак, на їхню думку, впаде у завбачливо підставлені долоньки Кремля.

Як наша країна бачить мешканців окупованих територій?

І як Україні не потрапити на кремлівський гачок?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

