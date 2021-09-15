УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Чергове шоу Кремля? Чому на виборах у Держдуму не буде міжнародних спостерігачів і опозиції

Вже цього тижня в Росії пройдуть вибори до Держдуми — колись це був майже справжній парламент, але зараз це суміш скаженого принтеру та бандитів усіх мастей. Оновлення цієї суміші не обіцяє світу нічого гарного — це був кримінальний орган кримінальної влади, ним і залишиться. До 2021 року російська публічна політика остаточно перетворилося у труп: незалежних медіа не залишилося, реальна опозиція або у вигнанні, або у в'язниці, або в могилі, населення зомбується цілодобово, а будь-яке невдоволення владою прирівнюється до державної зради. До виборів допустили тільки ті партії, які відкрито вітають путінські злочини або — як у випадку з колись ліберальним "Яблуком" — намагаються виправдати їх, наприклад, закликами до якогось нового псевдореферендуму в захопленому Криму. [read_more_news] Можливості для фальсифікацій — колосальні. Голосування на виборах у Думу розтягнуто на три дні, іноземних спостерігачів немає, свої — майже суцільно підгодовані або залякані. До чого це призведе? Дивіться у сюжеті нашого міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Росія краще голоси Донбасу. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Чергове шоу Кремля? Чому на виборах у Держдуму не буде міжнародних спостерігачів і опозиції
0 Коментувати

Вже цього тижня в Росії пройдуть вибори до Держдуми — колись це був майже справжній парламент, але зараз це суміш скаженого принтеру та бандитів усіх мастей.

Оновлення цієї суміші не обіцяє світу нічого гарного — це був кримінальний орган кримінальної влади, ним і залишиться.

До 2021 року російська публічна політика остаточно перетворилося у труп: незалежних медіа не залишилося, реальна опозиція або у вигнанні, або у в’язниці, або в могилі, населення зомбується цілодобово, а будь-яке невдоволення владою прирівнюється до державної зради.

До виборів допустили тільки ті партії, які відкрито вітають путінські злочини або — як у випадку з колись ліберальним “Яблуком” — намагаються виправдати їх, наприклад, закликами до якогось нового псевдореферендуму в захопленому Криму.

Також по темі: Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають

Можливості для фальсифікацій — колосальні.

Голосування на виборах у Думу розтягнуто на три дні, іноземних спостерігачів немає, свої — майже суцільно підгодовані або залякані.

До чого це призведе?

Дивіться у сюжеті нашого міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Росія краще голоси Донбасу.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Чергове шоу Кремля? Чому на виборах у Держдуму не буде міжнародних спостерігачів і опозиції / 15.09.2021 13:00
15.09.2021 13:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь