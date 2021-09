Чергове шоу Кремля? Чому на виборах у Держдуму не буде міжнародних спостерігачів і опозиції

Вже цього тижня в Росії пройдуть вибори до Держдуми — колись це був майже справжній парламент, але зараз це суміш скаженого принтеру та бандитів усіх мастей.

Оновлення цієї суміші не обіцяє світу нічого гарного — це був кримінальний орган кримінальної влади, ним і залишиться.

До 2021 року російська публічна політика остаточно перетворилося у труп: незалежних медіа не залишилося, реальна опозиція або у вигнанні, або у в’язниці, або в могилі, населення зомбується цілодобово, а будь-яке невдоволення владою прирівнюється до державної зради.

До виборів допустили тільки ті партії, які відкрито вітають путінські злочини або — як у випадку з колись ліберальним “Яблуком” — намагаються виправдати їх, наприклад, закликами до якогось нового псевдореферендуму в захопленому Криму.

Можливості для фальсифікацій — колосальні.

Голосування на виборах у Думу розтягнуто на три дні, іноземних спостерігачів немає, свої — майже суцільно підгодовані або залякані.

До чого це призведе?

Дивіться у сюжеті нашого міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

