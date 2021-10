Життя може змінитись за 1 день! Історія успіху стипендіатки Завтра.UA

Продовжується прийом заявок на 16-й конкурс на отримання стипендій від програми “Завтра.UA”.

Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України.

У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляйте свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Набагато більше шансів зробити щось круте, коли зусилля об’єднані.

З одного проекту народжується наступний.

Про це нам розповіли стипендіати Завтра.UA.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми більше розповідали про шанс змінити Україну на краще від Завтра.UA.

Фото: Ann Morozova

