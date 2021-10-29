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Video: Життя може змінитись за 1 день! Історія успіху стипендіатки Завтра.UA

Продовжується прийом заявок на 16-й конкурс на отримання стипендій від програми "Завтра.UA". Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation  покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України. У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців? Тоді обов'язково відправляйте свою заявку. Документи можна подати до 18 грудня. [read_more_news] Набагато більше шансів зробити щось круте, коли зусилля об'єднані. З одного проекту народжується наступний. Про це нам розповіли стипендіати Завтра.UA. Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми більше розповідали про шанс змінити Україну на краще від Завтра.UA. Фото: Ann Morozova

Життя може змінитись за 1 день! Історія успіху стипендіатки Завтра.UA
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Продовжується прийом заявок на 16-й конкурс на отримання стипендій від програми “Завтра.UA”.

Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation  покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України.

У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляйте свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Також по темі: З Бахмута в Кембридж: як грантова програма дозволяє українцям вчитися за кордоном Космічні агентства полюють за українцями? Інноваційні розробки молодих вчених Робота в Гаазі або ООН: як отримати престижну освіту безкоштовно

Набагато більше шансів зробити щось круте, коли зусилля об’єднані.

З одного проекту народжується наступний.

Про це нам розповіли стипендіати Завтра.UA.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми більше розповідали про шанс змінити Україну на краще від Завтра.UA.

Фото: Ann Morozova

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ICTV / Ранок / Життя може змінитись за 1 день! Історія успіху стипендіатки Завтра.UA / 29.10.2021 18:00
29.10.2021 18:00

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