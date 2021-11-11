УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Чесні суди та гендерне рівноправ’я. Як стипендіати Завтра.UA змінюють Україну на краще

Іноді талановитій молоді не вистачає одного — щоб хтось повірив у їх сили. У сучасних перегонах за успіхом, коли в усіх соцмережах головним мейнстрімом є вихваляння далеко не завжди реальними досягненнями, можна збитися зі свого шляху. Здається, що навчатись не так модно, як показувати у сторіс розпаковки та розбиті власноруч тачки. Але програма "Завтра.UA" доводить протилежне. Адже амбітні й талановиті стипендіати не лише самореалізуються у кар'єрі, а й вкладають свою лепту в державні зміни. Ось як молоді та успішні правозахисники Олександра й Станіслав, що допомагають українським судам стати чесними, а суспільству раз і назавжди позбутися гендерних стереотипів. [read_more_news] У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців? Тоді обов'язково відправляйте свою заявку. Документи можна подати до 18 грудня. Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України. Фото: Pexels

Чесні суди та гендерне рівноправ’я. Як стипендіати Завтра.UA змінюють Україну на краще
0 Коментувати

Іноді талановитій молоді не вистачає одного — щоб хтось повірив у їх сили.

У сучасних перегонах за успіхом, коли в усіх соцмережах головним мейнстрімом є вихваляння далеко не завжди реальними досягненнями, можна збитися зі свого шляху.

Здається, що навчатись не так модно, як показувати у сторіс розпаковки та розбиті власноруч тачки.

Але програма “Завтра.UA” доводить протилежне.

Адже амбітні й талановиті стипендіати не лише самореалізуються у кар’єрі, а й вкладають свою лепту в державні зміни.

Ось як молоді та успішні правозахисники Олександра й Станіслав, що допомагають українським судам стати чесними, а суспільству раз і назавжди позбутися гендерних стереотипів.

Також по темі: Життя може змінитись за 1 день! Історія успіху стипендіатки Завтра.UA Робота в Гаазі або ООН: як отримати престижну освіту безкоштовно Шанс змінити Україну на краще. Завтра.UA шукає талановитих студентів

У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляйте свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Чесні суди та гендерне рівноправ’я. Як стипендіати Завтра.UA змінюють Україну на краще / 11.11.2021 18:00
11.11.2021 18:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь