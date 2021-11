Чесні суди та гендерне рівноправ’я. Як стипендіати Завтра.UA змінюють Україну на краще

Іноді талановитій молоді не вистачає одного — щоб хтось повірив у їх сили.

У сучасних перегонах за успіхом, коли в усіх соцмережах головним мейнстрімом є вихваляння далеко не завжди реальними досягненнями, можна збитися зі свого шляху.

Здається, що навчатись не так модно, як показувати у сторіс розпаковки та розбиті власноруч тачки.

Але програма “Завтра.UA” доводить протилежне.

Адже амбітні й талановиті стипендіати не лише самореалізуються у кар’єрі, а й вкладають свою лепту в державні зміни.

Ось як молоді та успішні правозахисники Олександра й Станіслав, що допомагають українським судам стати чесними, а суспільству раз і назавжди позбутися гендерних стереотипів.

У вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців?

Тоді обов’язково відправляйте свою заявку.

Документи можна подати до 18 грудня.

Деталі — у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інноваційні розробки молодих вчених України.

Фото: Pexels

