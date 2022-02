Білорусі більше немає? Чому російські війська не поспішають додому з “військових навчань”

Російські війська не залишать Білорусь в термін, який раніше було зумовлено.

Спільні російсько-білоруські навчання Союзна рішучість-2022 мали завершитися в неділю 20 лютого.

Цього ж дня росіяни, зібравши свою техніку та зброю, повинні були вирушити додому.

Але вони лишилися. І Мінськ запевняє, що сам попросив про це.

Напередодні маневрів сумнівної легітимності білоруський президент Олександр Лукашенко запевняв, що всі росіяни покинуть Білорусь та заберуть із собою усю зброю, що тисячі чужих солдатів та офіцерів повернуться до своїх штабів та казарм.

Але чим ближче підходила дата закінчення навчань, тим менше довіри викликали розповіді Лукашенка.

Якоїсь миті він навіть почав крутитись і розповідати про те, що якась загроза із Заходу змушує його думати над тим, щоб залишити росіян у себе на невизначений термін.

Зрештою вже не Лукашенко, а його міністр оборони Віктор Хренін заявив, що росіяни залишаються.

Нібито через якісь провокації поблизу кордонів.

Але так не буває. У навчань завжди є конкретні завдання, чітко окреслені часові рамки та детально розроблена легенда.

Невже таке рішення коштуватиме Білорусі незалежності?

Росія фактично почала окуповувати Білорусь?

Лукашенко дійсно сам здав свою країну російському диктатору?

Детальніше дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і навіщо Росія «скуповує» німецьких політиків.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.